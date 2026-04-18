Mercato Stade Rennais : Un buteur va signer cet été  

Franck Haise veut relancer l’un de ses anciens protégés. Le technicien du Stade Rennais a donné son accord pour l’arrivée d’un buteur belge cet été.

Mercato Stade Rennais : Loïs Openda attendu à Rennes cet été ?

En cette fin de saison, le Stade Rennais ne se contente plus de figurer : il veut régner. Portés par une dynamique impressionnante, les Bretons visent désormais le top 4. Cette ambition change tout. Pour la Ligue des champions, il faut des armes, du talent, du lourd.

La direction rennaise explore déjà plusieurs pistes pour muscler son attaque. Un nom circule : Loïs Openda. L’ancien phénomène du RC Lens, aujourd’hui en difficulté à la Juventus, figure en haut de la liste. Le club italien veut s’en séparer. Malgré son talent, le Belge n’a pas trouvé sa forme en Serie A. La Vieille Dame demande 30 millions d’euros pour libérer son avant-centre dès cet été.

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Franck Haise valide cette piste. L’entraîneur du Stade Rennais connaît l’homme. Il apprécie le joueur. Sous ses ordres, Openda pourrait retrouver cette efficacité qui lui fait tant défaut en Italie, où il n’a marqué que deux fois en trente-six matchs. Toutefois, le dossier est complexe. Bournemouth surveille aussi la situation de près.

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La Premier League attire souvent les talents, et Rennes devra se montrer convaincant, rapide et surtout être qualifié pour la plus grande des compétitions européennes. Relancer sa carrière en France semble être l’option la plus sage pour le natif de Liège. À Rennes, le projet est prêt. Le coach l’attend. Il ne reste plus qu’à conclure l’affaire.