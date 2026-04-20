Mercato OM : Un autre gros départ déjà programmé !

Une recrue hivernale de l’OM force son départ. Ses proches lui cherchent une nouvelle destination en Angleterre.

Mercato OM : Tochukwu Nnadi vise déjà l’Angleterre

Tochukwu Nnadi et l’OM, c’est déjà la fin ? Six mois seulement après son arrivée, le milieu nigérian préparerait ses valises pour cet été. Malgré un contrat jusqu’en 2030, le joueur aurait une priorité : rejoindre la Premier League.

Lors du dernier mercato hivernal, Marseille a déboursé 6 millions d’euros pour arracher Nnadi au club belge de Zulte-Waregem. À 22 ans, ce profil a séduit les pensionnaires du Vélodrome. Mais il n’a pas retrouvé son meilleur niveau sur la Canebière.

À voir

Mercato PSG : C’est confirmé, un roc de Serie A va signer

Lire aussi : OM : Lizarazu allume Medhi Benatia après son coup de gueule

Ses statistiques sous le maillot blanc sont faméliques : 4 apparitions éclair pour un total de 34 minutes de jeu. Cette situation le pousse à chercher un nouveau point de chute. Selon L’Équipe, les dirigeants marseillais comptaient sur Tochukwu Nnadi et Himad Abdelli pour animer l’entrejeu la saison prochaine.

Lire la suite sur l’OM

‎OM : Il s’en va et règle ses comptes avec Marseille

Mercato OM : McCourt prépare une énorme opération à 100 M€

À voir

Mercato SRFC : Deal bouclé, un milieu attendu à Rennes !

Le départ de Bilal Nadir et les incertitudes entourant Højbjerg ou Kondogbia auraient dû lui offrir du temps de jeu. Mais le joueur voit les choses autrement. D’après La Minute OM, son entourage s’active déjà en coulisses. L’objectif est de trouver une porte de sortie en Angleterre dès l’ouverture du prochain marché des transferts. Son style de jeu semble taillé pour les joutes britanniques.