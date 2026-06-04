Mercato ASSE : Francfort négocie un transfert avec Sainté

L’Eintracht Francfort est en contact avec l’ASSE pour recruter Djylian N’Guessan. Le jeune joueur ne veut pas prolonger son contrat et il est sur le départ.

ASSE Mercato : L’Eintracht Francfort discute du transfert de Djylian N’Guessan

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L’ASSE souhaite garder Djylian N’Guessan dans son équipe, afin de le voir progresser et prendre de la valeur. Mais lui et son clan ne sont pas enchantés par la proposition de la Direction stéphanoise. Depuis plusieurs mois, les parties peinent à trouver un accord.

A un an de la fin de son contrat, le jeune attaquant est sur le départ cet été. Le maintien des Verts en Ligue 2 est un mobile supplémentaire pour lui pour quitter son club formateur.

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Alors que Chelsea et le Borussia Dortmund sont en embuscade pour recruter Djylian N’Guessan, l’Eintracht Francfort est arrivé sur les rangs. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le club de Bundesliga a entamé les négociations avec l’AS Saint-Etienne pour sa pépite de 17 ans.

🚨🦅 EXCL: Eintracht Frankfurt are in talks to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne. pic.twitter.com/s8QgkGmLEJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

N’Guessan lancé par Francfort comme Kolo Muani et Ekitiké ?

Francfort est réputé pour la relance de joueurs français. Randal Kolo Muani et Hugo Ekitiké, notamment, y ont réussi. Kilmer Sports Ventures n’a pas d’autres choix que de transférer l’international U20 français. Il éviterait ainsi de le voir partir librement en 2027.

Lancé en Ligue 1 lors de la deuxième moitié de la saison dernière, Djylian N’Guessan n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe professionnelle de l’ASSE. Il a été gêné par des soucis physiques et a aussi été confronté à la concurrence de Lucas Stassin et Joshua Duffus cette saison.

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Cependant, son talent et son fort potentiel font de lui un joueur très prometteur. De plus, il est évalué à 4 millions d’euros par Transfermarkt, alors qu’il n’a joué que 13 bouts de matchs avec l’équipe A stéphanoise, toutes compétitions confondues.