Mercato OL : Tolisso, Endrick… Lyon prépare du lourd

‎L’OL aborde un mercato estival décisif avec une équation délicate à résoudre : équilibrer ses comptes tout en restant compétitif sur le terrain. Entre départs annoncés, cadres protégés et pistes de recrutement ciblées, les dirigeants lyonnais ont dévoilé les grandes lignes d’un mercato qui pourrait façonner l’avenir du club.

‎Mercato OL : Une opération équilibre entre ventes obligatoires et stabilité sportive

La suite après cette publicité

‎À Lyon, personne ne cherche à masquer la réalité économique. Malgré une situation plus favorable que celle de l’an dernier, le club rhodanien sait qu’il devra encore générer des revenus grâce au marché des transferts. ‎Le directeur technique Mathieu Louis-Jean l’a reconnu sans détour au micro de RMC : « On va devoir vendre, on n’a pas le choix. Probablement au moins deux joueurs vont partir, peut-être plus, ça dépendra. »

Lire aussi : Mercato OL : Les premiers échos des transferts à Lyon

À voir

Mercato PSG : Les 8 dossiers chauds de cet été au Paris SG

Une déclaration qui confirme que l’OL ne pourra pas traverser l’été sans mouvements significatifs dans son effectif. ‎Toutefois, la stratégie lyonnaise ne consiste pas à ouvrir les portes à tout le monde. Les dirigeants veulent préserver une colonne vertébrale capable de maintenir le club dans le haut du classement. Une approche qui traduit une volonté de continuité rarement observée lors des précédents mercatos agités.

‎Tolisso au cœur du projet, Endrick toujours dans les esprits

‎Parmi les dossiers prioritaires figure celui de Corentin Tolisso. Auteur d’une saison remarquée et capitaine respecté du vestiaire, l’international français incarne aujourd’hui le leadership recherché par la direction. ‎Mathieu Louis-Jean a été particulièrement élogieux à propos de l’ancien joueur du Bayern Munich.

Lire aussi : Mercato : L’OL relance Endrick, les retombées pour le Real

« Il a fait une grande saison, c’est notre capitaine, on travaille dans cette direction, on discute », a-t-il confié. Avant d’ajouter au sujet d’un éventuel transfert : « Je peux peut-être le dire pour lui. Il est intransférable. Il rayonne ». Le cas Endrick suscite également la curiosité des supporters.

À voir

Mercato OM : Genesio, un choix par défaut ? La vérité éclate

Lire aussi : Mercato OL : Un marché au ralenti pour l’Olympique Lyonnais

Parti à la fin du mois de mai après une aventure éclair dans le Rhône en prêt, le Brésilien semble éloigné d’un retour. Pourtant, le dirigeant lyonnais a laissé une petite fenêtre entrouverte : « À l’instant T, je dirais non. Impossible. Maintenant… Souvent, Endrick parle de Dieu. On verra par la suite », a lancé Louis-Jean.

‎Un recrutement ciblé pour bâtir l’avenir

‎L’OL travaille désormais sur des profils plus accessibles financièrement. Parmi eux, Mads Bidstrup correspond parfaitement aux besoins identifiés au milieu de terrain. Louis-Jean a confirmé l’intérêt du club en déclarant : « On cherche un milieu dans son profil ». ‎Autre dossier avancé, celui de Kaïl Boudache. En fin de contrat à Nice, le jeune ailier de 19 ans pourrait rejoindre Lyon prochainement.

Lire la suite sur l’OL :

Mercato OL : Une offre inattendue du Brésil pour Abner

Mercato OL : Paulo Fonseca a des touches dans le Golfe !

À voir

ASSE : Comment le vestiaire a saboté la montée des Verts

« Il est en fin de contrat, on travaille dessus. Il pourrait venir », a confirmé le responsable lyonnais. ‎Cette orientation marque un changement profond dans la politique sportive du club. Les grosses dépenses appartiennent désormais au passé. Comme l’a résumé Mathieu Louis-Jean : « Les transferts à 15-20 millions, c’est fini, pour le moment. À terme, on verra. » Un message fort qui révèle un OL plus prudent, mais déterminé à construire un projet durable sans renoncer à ses ambitions.