ASSE : Comment le vestiaire a saboté la montée des Verts

‎L’ASSE pensait avoir les armes pour retrouver l’élite du football français, mais la saison des Verts s’est terminée par une immense déception. Derrière les résultats sportifs se cacherait une réalité beaucoup plus profonde : un vestiaire divisé qui aurait progressivement fragilisé les ambitions stéphanoises jusqu’à compromettre le rêve de remontée.

‎ASSE : Quand les fissures deviennent des fractures

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‎Durant toute la saison, les observateurs ont tenté d’expliquer les irrégularités de l’AS Saint-Étienne par des choix tactiques, des blessures ou encore des contre-performances individuelles. Pourtant, plusieurs témoignages relayés par Peuple Vert suggèrent qu’une partie du problème se trouvait loin des terrains.

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‎Selon un proche d’un joueur cité par le média spécialisé, « Il y a deux ans, il y avait des clans mais ils se disaient les choses quand c’était nécessaire. Là, ce n’est plus le cas ». Cette déclaration est loin d’être anodine. Dans un groupe qui vise une montée, les désaccords ne sont pas forcément un problème. Ce qui devient dangereux, c’est lorsque la communication disparaît et que les incompréhensions s’installent durablement.

‎Philippe Montanier face à une mission presque impossible

‎Dans ces conditions, Philippe Montanier a dû gérer bien plus qu’une simple équipe de football. Un entraîneur peut corriger un système de jeu ou modifier une animation offensive. Il est beaucoup plus compliqué de réparer des relations détériorées entre plusieurs composantes d’un vestiaire.

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‎Cette situation pourrait expliquer certains passages à vide observés durant les moments décisifs de la saison. Lorsque la pression augmente, les équipes soudées trouvent souvent les ressources pour rebondir. À l’inverse, les groupes traversés par des tensions internes voient leurs fragilités réapparaître au pire moment. Les Verts semblent avoir payé le prix de ce manque de cohésion.

‎La reconstruction commence loin du mercato

‎L’été qui attend l’ASSE ne se résume pas à quelques recrutements ou départs. Les dirigeants savent que le chantier prioritaire concerne l’identité collective du groupe. Retrouver une culture commune apparaît désormais aussi important que renforcer l’effectif. ‎La question du leadership pourrait également devenir centrale.

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Dans les clubs qui réussissent leur remontée, le capitaine agit souvent comme un prolongement du staff et un garant de l’unité. Saint-Étienne devra donc identifier les profils capables de rassembler un vestiaire parfois dispersé cette saison. Avant même de penser à la Ligue 1, les Verts devront reconstruire ce qui fait la force des grandes équipes : la confiance mutuelle.