Mercato : Urgent ! Le PSG annonce deux signatures en attaque

À quelques jours de l’ouverture officielle du mercato estival, le PSG s’empresse déjà de régler les affaires courantes. Le club de la capitale vient ainsi d’annoncer deux signatures prometteuses ce jeudi matin.

Mercato PSG : Deux titis passent pros au Paris SG

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Il y a quelques semaines, le journaliste Benjamin Quarez annonçait la signature d’un contrat stagiaire au PSG de Toumani Diagouraga. Auteur du but décisif en demi-finale de Coupe Gambardella à Nantes, le latéral/ailier de 17 ans est désormais lié au club pour les deux prochaines saisons.

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Ce jeudi matin, le Paris Saint-Germain a officialisé la bonne nouvelle pour le jeune malien. Wassim Slama, qui a aussi évolué avec l’équipe U19 du PSG cette saison, a lui aussi paraphé son contrat stagiaire avec son club formateur.

« Le Paris Saint-Germain annonce la signature de deux nouveaux contrats stagiaires au Centre de Formation : Wassim Slama et Toumani Diagouraga », écrit le club de Nasser Al-Khelaïfi. Le milieu offensif de 17 ans est désormais lié avec le PSG jusqu’en juin 2028. Les deux Titis vont poursuivre leur formation au sein du club, indique le PSG dans son communiqué.

En provenance de l’US Sénart-Moissy, Toumani Diagouraga, né en 2008, a rejoint le PSG dès la préformation. Actuellement joueur de l’équipe U19, le natif de Paris sera lié au club par contrat stagiaire jusqu’en 2028.

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International tunisien U17, Wassim Slama arrivé en préformation évolue actuellement avec les U19 parisiens et poursuivra sa formation au sein du Club dans le cadre d’un contrat stagiaire de deux saisons. La formation du Paris Saint-Germain est reconnue dans le monde entier comme l’une des meilleures au monde. Chaque saison, de nombreux jeunes tapent à la porte de l’équipe première.

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Certains arrivent à se faire une place avec l’équipe première (Warren Zaïre-Emery, Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye, Quentin Ndjantou), alors que d’autres doivent lancer leur carrière loin de leur club formateur.