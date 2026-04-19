Mercato OM : McCourt prépare une énorme opération à 100 M€

L’OM se retrouve face à une triste réalité sur le mercato, à mesure que la Ligue des champions semble s’éloigner. Pour préserver l’équilibre financier du club, Frank McCourt envisagerait un vaste chantier estival qui pourrait rapporter jusqu’à 100 millions d’euros, avec plusieurs têtes d’affiche directement concernées.

‎Mercato OM : Un impératif économique qui change tout

‎À Marseille, le sportif et l’économique dansent rarement séparément. Après la révélation d’une perte nette estimée à plus de 100 M€ sur le précédent exercice, la pression financière est devenue presque aussi lourde que celle du Vélodrome un soir de crise. La Ligue des champions n’est plus un luxe : elle est devenue une nécessité comptable.

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‎Selon But, Frank McCourt aurait déjà commencé à préparer un scénario sans C1. Dans cette hypothèse, l’Olympique de Marseille n’aurait d’autre choix que d’ouvrir la porte à plusieurs départs majeurs afin de reconstituer une trésorerie fragilisée. Le chiffre avancé est clair : 100 M€ de ventes.

‎Greenwood, Gouiri, Paixao : les trois leviers du mercato

‎Le plan serait aussi simple que brutal : monétiser les plus fortes valeurs marchandes de l’effectif. Mason Greenwood, Amine Gouiri et Igor Paixao seraient les principaux candidats à un départ. ‎Toujours d’après But, ces trois profils concentrent à la fois valeur sportive et potentiel de revente.

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Greenwood reste un nom capable d’attirer des offres massives, Gouiri conserve une cote élevée sur plusieurs marchés, tandis que Paixao séduit par sa vitesse et sa marge de progression. En langage de mercato, ce sont des actifs premium ; en langage marseillais, ce sont des joueurs qui font lever le Vélodrome.

‎La fin d’un cycle à Marseille ?

‎Au-delà des chiffres, ce possible triple départ raconterait surtout la fin d’une séquence. Entre les changements récents dans l’organigramme et l’incertitude autour du projet sportif, Marseille pourrait s’engager dans une reconstruction profonde. McCourt ne vendrait pas seulement pour équilibrer les comptes, mais pour redéfinir le modèle du club.

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Marseille se retrouverait alors à un carrefour stratégique : survivre financièrement aujourd’hui pour espérer redevenir ambitieux demain. Cruel paradoxe du football moderne, parfois, les plus grands mercatos commencent par une saignée.