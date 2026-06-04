Mercato OL : Une porte s’ouvre pour un gros salaire de Lyon

Un joueur dont le salaire est au-dessus de la moyenne à l’OL est convoité en Italie. Le club rhodanien pourrait le transférer pour économiser ses revenus.

OL : Le salaire d’Orel Mangala pose problème !

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L’OL est toujours en redressement pour recouvrer son énorme dette. La nouvelle direction du club s’est séparé de plusieurs joueurs au salaire XXL, dont Alexandre Lacazette, Nemanja Matic, Jordan Veretout.

Elle a aussi transféré Rayan Cherki, Georges Mikautadze, Saïd Benrahma ou encore Lucas Perri pour faire des entrées de liquidités. Il reste encore quelques joueurs dans l’effectif des Gones, dont le salaire reste élevé, notamment Orel Mangala.

OL : Bologne FC s’intéresse au milieu Belge

Revenu d’une blessure grave, il a pris part à seulement 6 matchs en Ligue 1 en 2026. Il n’est donc pas un joueur indispensable de l’équipe de Paulo Fonseca. En cas d’offre pour le milieu défensif, l’Olympique Lyonnais ne le retiendra pas.

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Selon le journaliste Gianluca Di Marzio, Domenico Tedesco, nouvel entraîneur de Bologne FC, apprécie son profil et souhaite le recruter. Ancien sélectionneur de la Belgique (2023-2025), le technicien italien connait bien l’international Belge (23 sélections). Il le voit comme une pièce maîtresse dans l’entrejeu de son équipe.

Mangala en chute libre sur le marché

La valeur d’Orel Mangala est en baisse. Il est évalue à 9 millions d’euros par Transfermakt, alors qu’il avait été acheté à 35 M€ à Nottingham Forest. À défaut d’un transfert XXL, l’OL pourrait le céder en réalisant une énorme perte, mais il économiserait son énorme salaire estimé à 300 000 euros bruts par mois, soit environ 3,6 M€ par an.

Surtout que le joueur de 28 ans a encore deux ans de contrat jusqu’au 30 juin 2028. Tout calcul fait, cela vaut 7,2 M€ dans les caisses du club.

Un gros investissement à perte !

Orel Mangala fait partie des recrues surcotées de John Textor. Il est arrivé à Lyon en février 2024 sous la forme d’un prêt payant d’un montant de 11,70 M€. Le dirigeant américain a ensuite levé l’option d’achat assorti à son prêt, contre une indemnité de 23,40 M€, le 2 juillet 2024.

Prêté à Everton, deux mois plus tard, le numéro 5 des Gones a été victime d’une rupture de ligament croisé avec les Toffees en janvier 2025. Le club de Premier League l’a du coup renvoyé à Lyon, en renonçant à son éventuel transfert.

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En deux ans de contrat à l’Olympique Lyonnais, le Belgo-Congolais n’a joué que 27 matchs, pour 2 buts inscrits. Pour un joueur acheté à 35 M€, c’est un investissement à perte !