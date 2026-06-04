Mercato ASSE : C’est confirmé, un nouveau phénomène arrive  

Les dirigeants de l’ASSE dégotent un serial buteur aux Pays-Bas en vue du prochain mercato estival. La porte est ouverte pour le transfert de la pépite.

Mercato ASSE : Un sérial buteur congolais ciblé pour l’été

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L’ASSE prépare certains coups. Les dirigeants stéphanois veulent rebâtir un effectif taillé pour la montée en Ligue 1. Pour insuffler cette nouvelle dynamique offensive, le club forézien lorgne du côté des Pays-Bas.

Selon les révélations du média Jeunes Footeux, l’AS Saint-Étienne courtise de près Kévin Monzialo. Cet attaquant international congolais de 25 ans fait les beaux jours du FC Den Bosch. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le joueur possède une valeur marchande estimée actuellement à 900 000 euros. Son profil a séduit la cellule de recrutement stéphanoise.

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L’ancien joueur de Caen et de la Juventus Turin sort d’une saison tout simplement phénoménale. 18 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées en 39 rencontres de championnat. Avec ce bilan XXL de 32 actions décisives, il s’impose parmi les attaquants les plus prolifiques d’Europe cette saison. Monzialo apporterait aux Verts une vitesse précieuse et une créativité qui leur font parfois défaut.

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Si aucune offre concrète n’est encore sur la table, l’intérêt forézien est quant à lui bien réel. Les discussions devraient s’accélérer dans les prochaines semaines. Saint-Étienne cherche des profils très solides pour faire trembler les filets. Les signaux sont actuellement au vert pour l’arrivée du jeune crack dans le Forez.