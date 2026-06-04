© Mercato Angers : Alexandre Dujeux quitte le club

Alexandre Dujeux quitte le SCO Angers. Après avoir maintenu le club angevin une deuxième année consécutive dans l’élite, le technicien de 50 ans a annoncé son départ malgré un contrat courant jusqu’en 2028 et la volonté des dirigeants de le conserver.

Mercato Angers : le départ d’Alexandre Dujeux officialisé

La suite après cette publicité

La valse des entraîneurs se poursuit en Ligue 1. Le SCO d’Angers a annoncé dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux ce mercredi 3 juin le départ de son entraîneur, « qui a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l’équipe professionnelle ». Alexandre Dujeux était lié au SCO Angers jusqu’en 2028, contrat prolongé après le deuxième maintien consécutif dans l’élite du club angevin.

Lire aussi : Mercato OL : Tolisso, Endrick… Lyon prépare du lourd

Un bilan remarquable à la tête du SCO Angers

Arrivé en 2021 comme adjoint de Gérald Baticle, Alexandre Dujeux fut propulsé à la tête de l’équipe première à quelques journées de la fin du championnat de Ligue 1 (2022-2023), dans un club déjà condamné à la descente en Ligue 2. Un choix payant : le SCO remonta dès la saison suivante. Avec l’un des plus faibles budgets de Ligue 1, il réussit l’exploit de maintenir le club dans l’élite deux années de suite, terminant 14e en 2024-2025 puis 13e cette année, et ce malgré la vente de ses meilleurs éléments à chaque mercato (Himad Abdelli, Esteban Lepaul…).

Angers SCO annonce le départ d’Alexandre Dujeux, qui a fait part à la direction de son souhait de mettre un terme à sa mission à la tête de l’équipe professionnelle.



Le Club souhaite à Alexandre Dujeux pleine réussite dans la poursuite de sa carrière professionnelle 🤝



👉… pic.twitter.com/LmJZXlu9cY — Angers SCO (@AngersSCO) June 3, 2026

Des intérêts de Nice et de Lens pour Alexandre Dujeux

Fort de ses deux maintiens consécutifs avec le SCO Angers, malgré les difficultés économiques du club, Alexandre Dujeux attire logiquement les convoitises. L’OGC Nice d’abord, qui après s’être maintenu en barrages contre Saint-Étienne, souhaite relancer un cycle positif après le mandat décevant de Claude Puel. Le RC Lens, toujours à l’affût des entraîneurs prometteurs du championnat, pense également à lui pour succéder à Pierre Sage, proche de rejoindre Crystal Palace.

À voir

Mercato ASSE : C’est confirmé, un nouveau phénomène arrive

Lire aussi : Mercato ASSE : C’est confirmé, un nouveau phénomène arrive

Pas encore de piste pour le successeur d’Alexandre Dujeux à Angers

Le SCO Angers va devoir se mettre en quête d’un nouvel entraîneur, alors que le club souhaitait conserver Alexandre Dujeux au regard de ses deux saisons réussies dans l’élite. « On aimerait le conserver. Il a été prolongé en juillet dernier. On a toujours été un club tremplin. », avait déclaré récemment Laurent Boissier, directeur sportif du SCO.

Pour l’heure, aucune piste n’a été évoquée pour prendre la succession à la tête du mercato Angers, un club qui a validé la semaine dernière son passage devant la DNCG.