‎OM : Il s’en va et règle ses comptes avec Marseille

À l’OM, les départs laissent parfois des traces, mais certains laissent surtout des mots qui résonnent longtemps. Cette fois, c’est Pape Gueye qui rouvre le dossier avec une prise de parole aussi directe que lourde de sens sur son passage à l’Olympique de Marseille.

‎OM : Les vérités de Pape Gueye sur son départ

‎À l’OM, la lumière peut vite éblouir, mais elle sait aussi brûler. Pour Pape Gueye, l’aventure marseillaise a fini par prendre une tournure étouffante, au point de rendre le départ inévitable. Le milieu sénégalais, aujourd’hui à Villarreal CF, a levé le voile (dans une interview accordée à So Foot) sur les coulisses de son prêt à Sevilla FC, un tournant majeur dans sa carrière.

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‎Dans ses déclarations, il ne masque rien : « J’ai eu un grand déclic quand je demande à partir en prêt pour avoir plus de temps de jeu ». Puis vient cette phrase qui traduit toute la violence du moment : « Ça m’a mis une baffe », au moment d’évoquer les offres reçues à l’époque. Malgré un statut d’international et une CAN remportée, le joueur comprend alors que sa cote sur le marché reste inférieure à ce qu’il imaginait. Un choc d’ego, mais surtout une prise de conscience.

‎« On ne me respectait pas » : la phrase qui fait mal

‎C’est évidemment cette déclaration qui risque de faire du bruit sur la Canebière : « À l’époque, on ne me respectait pas, à Marseille », balance-t-il. Une phrase sèche, presque chirurgicale, qui vise directement le fonctionnement du club. ‎Le joueur va plus loin en identifiant les responsables de ce malaise : « Les dirigeants, le coach… », a avoué Pape Gueye.

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Rarement un ancien joueur de l’OM s’était montré aussi frontal sur son ressenti. Dans un club où la passion tutoie souvent la pression, ce genre de sortie agit comme un révélateur : derrière les ambitions sportives, la gestion humaine peut parfois laisser des cicatrices.

‎Séville, le rebond qui a tout changé

‎Son passage en Espagne a servi de réponse sur le terrain. Gueye le rappelle avec force : « À Séville, j’ai disputé tous les matchs alors que la concurrence était plus forte qu’à l’OM : Rakitic, Fernando, Papu Gomez ». ‎Cette comparaison est loin d’être anodine. Elle sous-entend qu’au-delà du niveau sportif, c’est surtout la confiance qui lui manquait à Marseille. Marseille a peut-être perdu, à ce moment-là, un joueur capable de devenir un élément central, faute d’avoir su le valoriser au bon instant.

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‎Au fond, cette sortie de Pape Gueye dépasse le simple règlement de comptes. Elle raconte aussi les failles d’un grand club où l’exigence du résultat laisse parfois trop peu de place à la considération individuelle. À Marseille, les mots pèsent presque autant que les buts. Ceux-ci risquent de rester.