FC Nantes : C’est terminé, une terrible nouvelle tombe !

Le sort s’acharne sur les Canaris. Le FC Nantes enregistre un nouveau coup dur pendant ce sprint final.

FC Nantes : Fin de saison pour Tylel Tati

Mauvaise nouvelle pour les Canaris pendant ce sprint final. Dix-septième de Ligue 1, le FC Nantes s’enfonce dans une crise qui menace son maintien. Alors que la relégation semble inévitable, le club des bords de l’Erdre va peut-être affronter ses cinq ultimes batailles sans son entraîneur, Vahid Halilhodzic. Ce dernier attend une lourde sanction, suite à ses propos envers l’arbitrage après le nul contre Brest (1-1).

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Et une nouvelle tuile vient s’ajouter à cette situation. Tylel Tati ne rejouera sans doute plus cette saison. Le défenseur, déjà éloigné des terrains par une suspension après son carton rouge contre le FC Metz, a vu son retour stoppé. Selon les informations de L’Équipe, c’est lors d’un match du challenge Espoirs que le jeune Canari s’est blessé à la cuisse.

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Le verdict est dur. Souffrant d’une lésion sérieuse, Tati manquera les cinq dernières journées de championnat. C’est un coup dur de trop. Pour Nantes, le maintien n’est plus possible suite à ses pluies de mauvaises nouvelles. Cette blessure de Tylel Tati pourrait refroidir les ardeurs de certains prétendants qui cherchent à le recruter lors du prochain mercato estival.