Mercato FC Nantes : Un goleador arrive, c’est 4 M€

Le FC Nantes se positionne pour accueillir un indésirable de l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato estival. Le joueur est aussi chaud pour rejoindre les Canaris.

Mercato : Le FC Nantes s’attaque à un indésirable de l’OM

Le FC Nantes prépare un joli coup sur le marché des transferts. En quête de renforts offensifs pour la saison prochaine, les Canaris lorgnent du côté de la Canebière. Le patron du FCN, Waldemar Kita cherche le successeur de Matthis Abline en cas de descente en Ligue 2. Ce dernier va vouloir claquer la porte si le club ne se maintient pas dans l’élite.

À 23 ans, l’attaquant suscite l’intérêt de Lyon et de Marseille, rendant son avenir en Loire-Atlantique très incertain. Nantes doit donc anticiper son départ. Selon les informations de Sport, la direction nantaise a jeté son dévolu sur Neal Maupay, l’attaquant français appartenant à l’Olympique de Marseille. Son profil séduit les Kita.

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Son aventure en Liga est échec. Prêté au FC Séville lors du dernier mercato hivernal, l’avant-centre de 29 ans avait débuté en trombe avant de s’éteindre totalement, victime d’un passage à vide que même le changement d’entraîneur n’a pu stopper. Son rendement piteux condamne ses chances de rester en Andalousie. Le club sévillan ne compte pas lever son option d’achat, ce qui oblige le joueur à chercher un nouveau point de chute dès cet été.

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Face à cet horizon bouché, le challenge nantais pourrait représenter une bouée de sauvetage idéale. Neal Maupay retrouvera-t-il le FC Nantes pour relancer sa carrière ? L’intérêt est mutuel, mais le dossier reste complexe à cause des exigences des Marseillais. Sur Transfertmarkt, le Français vaut 4 millions d’euros. Waldemar Kita pourrait accélérer le dossier dans les prochaines semaines.