Mercato FC Nantes : Kita a trouvé son nouveau coach

La direction du FC Nantes cible un nouveau coach pour la saison prochaine. Les négociations vont s’accélérer dans les prochaines semaines.

Mercato FC Nantes : Le retour de Michel Der Zakarian se précise

La direction du FC Nantes se prépare pour la saison prochaine. Face à une situation sportive catastrophique, les Kita veulent opérer certains changements cet été. Un nouvel entraîneur est attendu en cas de descente en Ligue 2 pour remplacer Vahid Halilhodžić. Un nom circule ces dernières heures. Il s’agit de Michel Der Zakarian.

Selon les indiscrétions, ce technicien figure en pole position pour diriger l’équipe la saison prochaine. Actuellement libre de tout contrat, le coach de 63 ans pourrait être le sauveur des Canaris. Les décideurs nantais voient en lui l’homme de la situation, capable de transformer l’instabilité actuelle en un projet solide grâce à sa maîtrise parfaite des rouages du club.

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Il connaît chaque recoin du stade. Ayant déjà dirigé l’équipe à deux reprises, « Der Zak » bénéficie d’une cote de popularité forte auprès d’un public exigeant. Sa force réside dans sa capacité à stabiliser des groupes en crise. Dans ce climat d’incertitude totale, son attachement viscéral au maillot jaune et vert constitue un atout majeur pour la direction.

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Si la chute en deuxième division survient, Nantes devra remonter sans attendre. Pour cette mission commando, le profil du coach franco-arménien semble idéal. Il combine une discipline tactique rigoureuse, notamment sur le plan défensif, avec une connaissance parfaite du championnat français. Le patron du FC Nantes, Waldemar Kita n’a pas encore scellé l’accord avec cet ancien de la maison. Car le maintien demeure l’unique priorité pour le moment.