Mercato FC Nantes : C’est confirmé, Kita dit non à Lyon

C’est une mauvaise nouvelle pour l’OL. L’attaquant du FC Nantes, Matthis Abline ne pourra pas venir à Lyon lors du prochain mercato estival pour une raison capitale.

Mercato FC Nantes : Matthis Abline s’éloigne de Lyon

L’Olympique Lyonnais doit revoir ses plans pour son attaque. Alors que les recruteurs rhodaniens avaient jeté leur dévolu sur Matthis Abline, le buteur du FC Nantes semble déjà s’éloigner du Groupama Stadium. Ce dossier se heurte aujourd’hui à une réalité financière qui paralyse le mouvement des Gones.

Pour renforcer son secteur offensif cet été, la direction multiplie les pistes et étudie divers profils en interne. Lyon cherche un buteur. L’objectif est d’apporter du sang neuf et de l’efficacité devant le but adverse pour la saison prochaine.

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Selon les révélations de Média Foot, Matthis Abline constituait une priorité absolue pour l’OL. Mais cette option prend un coup. La raison est simple : les caisses sont vides. En plein processus de vente, le club manque cruellement de liquidités pour boucler une telle opération.

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Le transfert coince sur le prix. Nantes réclame en effet 20 millions d’euros pour libérer son avant-centre, une somme inatteignable pour les finances lyonnaises actuelles. Finalement, le destin de l’ancien Rennais pourrait s’écrire dans le Nord. Le LOSC se positionne comme un candidat sérieux, d’autant plus que les Dogues peuvent faire miroiter une qualification en Ligue des Champions pour séduire le joueur.