Mercato PSG : Le Qatar valide un départ XXL au Paris SG !

Le PSG a plusieurs priorités pour le prochain mercato estival, notamment prolonger ses cadres. Mais le Qatar et Nasser Al-Khelaïfi auraient donné leur aval pour un départ historique dans les mois à venir.

Mercato : Le PSG laisse la porte ouverte pour son capitaine

C’est une page l’histoire moderne du PSG qui pourrait se refermer lors du prochain mercato d’été. Après treize années passées sous le maillot rouge et bleu, Marquinhos n’est plus considéré comme un joueur intouchable. D’après les informations divulguées ces dernières heures par le journal L’Équipe, la direction du Paris Saint-Germain ne s’opposera pas à un départ de son capitaine emblématique et pilier du vestiaire si ce dernier exprime le souhait de relever un nouveau challenge la saison prochaine.

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Sous contrat jusqu’en juin 2028, Marquinhos garde la confiance du club, mais les dirigeants explorent d’ores et déjà le marché pour lui trouver un successeur digne de ce nom en défense centrale, un profil jeune et prometteur. Encore très heureux au PSG, l’international brésilien pourrait se laisser tenter par un nouveau projet, lui qui a tout connu avec les Parisiens.

Marquinhos prêt à changer d’air

À 31 ans, celui qui porte le brassard avec dévotion semble arrivé à la croisée des chemins. Bien que son contrat court jusqu’en 2028, le Paris Saint-Germain souhaite agir avec élégance envers un serviteur dévoué. Si Marquinhos ressent donc le besoin de découvrir un autre championnat ou de clore son chapitre parisien sur une note positive, la porte lui sera ouverte. Le quotidien sportif rappelle que cette situation n’est pas totalement inédite. En effet, l’ancien défenseur de l’AS Rome avait longuement pesé le pour et le contre l’été passé avant de décider de rester.

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« Comme à son habitude, le PSG ne s’opposera pas au départ de capitaine Marquinhos cet été. Si celui-ci ressent le besoin de vivre une nouvelle aventure, il partira. Le PSG a déjà préparé le coup en ciblant et démarrant des discussions sur de possibles successeurs. La saison dernière, le défenseur avait attendu les derniers jours avant le sacre européen pour entériner son choix de rester », explique L’Équipe.

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Galvanisé par le récent sacre européen du club, l’enfant de Sao Paulo avait finalement choisi de prolonger l’aventure pour stabiliser l’arrière-garde sous les ordres de Luis Enrique. Mais le sentiment d’avoir « fait le tour » pourrait cette fois être plus fort. Surtout que des clubs qataris et saoudiens seraient prêts à lui dérouler le tapis rouge. Affaire à suivre…