ASSE : La grosse tuile confirmée à Saint-Etienne

L’ASSE a confirmé, dans un communiqué officiel, la blessure grave de Paul Eymard. Il est effectivement passé sur le billard, dimanche.

ASSE : Paul Eymard opéré avec succès de sa fracture du tibia

Jouant avec la Réserve de l’ASSE, en National 3 contre Jura Sud (0-0), Paul Eymard a été touché dans un duel avec adversaire, au quart d’heure de jeu. Sorti du terrain immédiatement et remplacé par Jebryl Sahraoui, il est victime d’une fracture du tibia. Le milieu de terrain a été opéré dans la foulée du match, dimanche, comme annoncé ce lundi.

Dans un communiqué officiel, l’AS Saint-Etienne a confirmé la grosse tuile concernant le joueur de 18 ans. « Victime d’une fracture du tibia droit lors d’un match avec l’équipe réserve, Paul Eymard a été opéré avec succès hier (dimanche) et sera indisponible pendant plusieurs semaines. Paul, tout le club te soutient ! » a écrit son compte officiel X.

Victime d'une fracture du tibia droit avec l'équipe réserve, Paul Eymard a été opéré avec succès hier et sera éloigné des terrains plusieurs semaines.



Paul, l'ensemble du club t'adresse tout son soutien ! 💚 pic.twitter.com/3JBTNx7Kxh — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 20, 2026

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Le Sénégalais a été titulaire à 11 reprises en autant de matchs joués avec l’équipe B des Verts. Cette saison, il a également découvert la Ligue 2 avec l’équipe professionnelle de l’ASSE. Il a disputé 4 matchs de championnat et 3 matchs en coupe de France, pour 2 buts inscrits et une passe décisive, sous les ordres de l’ex-entraîneur, Eirik Horneland.