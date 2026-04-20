ASSE : Un terrible coup pour Saint-Etienne avant Troyes !

Présent dans le groupe de l’ASSE et finalement resté sur le banc, un joueur important de l’équipe de Philippe Montanier est touché. Il est incertain pour le choc contre l’ESTAC.

ASSE : Mahmoud Jaber victime d’une gêne aux adducteurs

Surprise par le SC Bastia lors de la 31e journée de Ligue 2, l’ASSE (2e, 57 points) est rejointe par Le Mans FC (3e, 57 points aussi) et distancée par l’ES Troyes AC (61 points). La défaite des Stéphanois en Corse (2-0) est donc lourde de conséquences. À trois journées de la fin de la saison, ils sont à portée des Manceaux pour la deuxième place, directement qualificative pour la Ligue 1.

L’équipe de Philippe Montanier n’a pas pu compter sur les services de Mahmoud Jaber lors du match perdu au stade Armand-Cesari. Pressenti pour être titulaire, il était sur le banc de touche à l’entame de la rencontre à Bastia. Et il y est finalement resté jusqu’au coup de sifflet final. Cependant, le milieu défensif n’a pas été victime des choix de l’entraîneur de Saint-Etienne. Peuple-Vert assure qu’il avait une gêne aux adducteurs.

Montanier n’a pas voulu prendre de risque avec Jaber

Dès lors, l’encadrement technique a décidé de ne pas prendre de risque avec lui. Surtout qu’il revient juste de blessure. En effet, l’international Israélien était absent depuis le 24 janvier, en raison d’une blessure musculaire. Il a fait son retour lors de la victoire contre l’USL Dunkerque, le samedi 11 avril dernier.

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Le joueur de 26 ans avait été décisif sur le but de la victoire des Verts (2-1), en sortant du banc de touche. Il s’agit certes encore d’une alerte, mais il reste incertain pour la confrontation directe décisive contre Troyes, samedi.

Le milieu Israélien impactant dans l’entrejeu de Saint-Etienne

Si l’absence de Mahmoud Jaber contre le leader se confirme, ce serait un coup dur pour l’ASSE, car il s’agit d’un joueur majeur de l’équipe stéphanoise, comme le démontrent les statistiques de ses performances. Titulaire à 17 reprises en 19 matchs disputés en Ligue 2, le milieu de terrain a un réel impact dans l’entrejeu des Verts, même sil ne compte qu’un but et 3 passes décisives.

Ses performances sont impressionnantes sur la capacité de récupération, ainsi que le rythme imprimé dans le cœur du jeu. Selon le rapport de Data’Scout, le numéro 5 de l’AS Saint-Etienne affiche 100e centile au niveau de la précision des passes et des dribbles réussis. Pour les passes réceptionnées, il est évalué à 96e centile, ainsi que pour les courses progressives.

Les duels défensifs gagnés et les passes progressives sont aussi de 96e centile. Quant à sa probabilité de délivrer une passe décisive (expected Assist, xA), elle est de 85e centile. Notons que le centile est une mesure statistique divisant un ensemble de données ordonnées en 100 parties égales, représentant chacune 1% de la population.

Le niveau de Mahmoud Jaber comparé à celui de Bernal et de Caicedo

« Autrement dit, sur la quasi-totalité des critères techniques, Mahmoud Jaber est meilleur que 96 à 100 % des milieux de son niveau en championnat », souligne le journaliste Thomas Delcourt de Morning Foot.

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Le profil et les statistiques de de Mahmoud Jaber sont comparés à ceux de Marc Bernal (Barcelone, 90 %) ou encore de Moisés Caicedo (Chelsea, 87 %), deux milieux défensifs de Top niveau mondial.