ASSE : Après la défaite à Bastia, il tire la sonnette d’alarme

La défaite de l’ASSE contre la lanterne rouge de Ligue 2 pousse Patrick Guillou à tirer la sonnette d’alarme, avant le choc contre le leader, l’ESTAC.

L’ASSE perd à Bastia et se retrouve sous pression

L’ASSE a concédé sa première défaite sous l’ère Philippe Montanier, samedi, lors de la 31e journée de Ligue 2. Elle s’est inclinée devant le SC Bastia, après une série positive de 7 victoires et 2 nuls. Les Stéphanois ont concédé le premier but dès le coup d’envoi du match. Ils ont encaissé un deuxième but en seconde période (2-0, 71e), sans aucune réaction de leur part.

L’équipe de Philippe Montanier est passée à côté de son match en Corse. Du coup, elle est rattrapée par Le Mans FC et distancée de 4 points par le leader, l’ES Troyes. « C’est une déception, évidemment, car chaque point est précieux. Bastia a mis plus de détermination que nous, collectivement. […]. On est sous pression, oui », a avoué l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne.

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Une pression relative à la confrontation directe avec l’ESTAC, samedi prochain à Geoffroy-Guichard. Une nouvelle défaite des Verts pourrait profiter au Mans FC, pour la 2e place directement qualificative pour la montée en Ligue 1.

Guillou évoque de « la suffisance et l’abus de confiance »

Dans son analyse sur le match perdu par l’équipe de Philippe Montanier contre le dernier du championnat, Patrick Guillou constate qu’elle a joué de travers. « La suffisance et l’abus de confiance étaient presque devenus une tactique », a-t-il noté dans sa chronique pour Le Progrès.

Il a ensuite utilisé une formule inhabituelle pour critiquer le jeu produit par les Stéphanois : « Je pourrais ressortir les clichés de l’analyse d’un consultant aigri : manque de rythme, de vitesse d’exécution, problèmes de choix et de prise d’initiative. […]. Mais je ne le ferai pas ! »

L’ancien joueur de Saint-Etienne alerte Montanier et son équipe

L’ancien joueur de l’ASSE a ensuite alerté Philipe Montanier et ses joueurs sur le danger d’un éventuel autre faux pas lors des trois derniers matchs décisifs de Ligue 2.

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« Cette défaite est une pustule qui défigure le tableau de marche. En Corse, les Verts ont abdiqué. Finalement, ils ont laissé filer une rencontre qu’ils n’auront jamais tenue », a-t-il glissé.