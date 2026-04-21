Mercato ASSE :Offensive de KSV, 4 signatures dans les tuyaux

En attendant de lancer le mercato estival, l’ASSE s’active pour sécuriser des contrats en interne. Quatre signatures seraient sur le point d’être bouclées.

ASSE Mercato : Offre de prolongation à Gibert, Dugand, Le Moal et De Jesus

L’ASSE cherche de nouveaux joueurs pour renforcer son équipe professionnelle, en Ligue 2 ou en Ligue 1, la saison prochaine. Elle espère recruter des joueurs de haut niveau, capables de maintenir les Verts en Ligue 1 si la montée est validée. Elle est également en quête de jeunes joueurs talentueux et prometteurs pour assurer la relève et probablement constituer des valeurs sûres pour le club en vue des transferts.

Dans l’attente de l’ouverture officielle du mercato d’été, la direction stéphanoise a décidé de prolonger les contrats de quatre techniciens du centre de formation. Selon les informations de Peuple-Vert, Sylvain Gibert (entraîneur de la réserve, N3), Frédéric Dugand (coach des U19), David Le Moal (entraîneur des U17) et Kevin De Jesus (responsable des U16) ont reçu chacun une proposition de prolongation de contrat.

L’AS Saint-Etienne choisit la stabilité

Tous en fin de contrat à l’AS Saint-Etienne cet été, ils devraient rempiler pour deux saisons supplémentaires, à en croire le média spécialisé. Des encadreurs non-permanents des différents staffs techniques ont également reçu des propositions de prolongation d’une durée d’un an.

Cette démarche de Kilmer Sports Ventures répond à la volonté des dirigeants de poursuivre avec des hommes qui connaissent déjà bien l’environnement du club, plutôt que de tout reprendre avec de nouveaux encadreurs.

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Les décideurs de l’ASSE ont anticipé ces prolongations de contrat, avant la fin de la saison, afin d’éviter aux encadreurs de se retrouver dans l’incertitude et au Centre de formation dêtre dans l’instabilité.