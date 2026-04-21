Mercato FC Nantes : Kita prépare un coup dingue cet été !  

Le président du FC Nantes, Waldemar Kita veut un directeur sportif. Cette décision, prise par la direction, vise à renforcer l’organisation interne du club.

Mercato FC Nantes : Décision prise, un nouveau directeur sportif arrive

Le nouveau coach du FC Nantes, Vahid Halilhodžić a attaqué les dirigeants du club la semaine dernière. Selon lui, le président Waldemar Kita et son fils Franck Kita nagent dans les eaux d’une gestion hasardeuse. Cette situation fait que le club coule et se dirige vers la relégation. Chaque année, les Canaris luttent pour le maintien.

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Son coup de gueule a certainement touché les Kita. Ces derniers ont décidé d’agir. Ils réfléchissent à leur organigramme. Ils prévoient d’intégrer un coordinateur technique ou un directeur sportif d’ici quelques semaines. L’objectif est de dénicher des joueurs talentueux, de suivre la progression des joueurs, de soutenir le technicien de l’équipe afin que le FC Nantes surfe sur les vagues du succès.

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Mercato FC Nantes : Halilhodžić oublié, un nouveau coach arrive

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L’insider Emmanuel Merceron a révélé l’information, mais il exprime de sérieuses réserves sur l’autonomie réelle accordée à ce futur arrivant. Les dirigeants nantais pourraient ne pas lui permettre de prendre certaines décisions. Le pouvoir décisionnel est très important. Sans influence réelle sur les transferts et la stratégie, ce nouveau visage ne sera qu’un simple élément de la direction. Pour le moment, le nom du nouvel homme n’est pas encore connu.