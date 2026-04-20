‎Chaos au FC Nantes : Vahid Halilhodžić jette l’éponge !

Le FC Nantes a encore laissé filer des points cruciaux dans une fin de saison sous tension, incapable de transformer ses efforts en victoire face à Brest. À la Beaujoire, le nul (1-1) a laissé un goût amer à Vahid Halilhodžić, presque étouffant, dans un club déjà au bord du précipice.

‎FC Nantes : Un nul de trop pour des Canaris déjà sous pression

‎Le scénario s’est répété avec une cruauté presque familière pour les Nantais. Longtemps devant au score, les Canaris ont été rejoints dans les derniers instants par un Stade Brestois opportuniste, dans un match marqué par l’expulsion de Dehmaine Tabibou et une nervosité palpable.

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‎Avec ce résultat, le FC Nantes reste englué à la 17e place de Ligue 1, avec désormais cinq points de retard sur Auxerre, premier non-relégable. Une dynamique inquiétante, d’autant que la Beaujoire n’a plus le visage d’un refuge mais celui d’un lieu où la peur s’installe.

‎Halilhodžić entre lucidité et découragement

‎En conférence de presse, Vahid Halilhodžić n’a pas cherché à masquer la réalité. Le technicien a livré un discours rare par sa franchise : ‎« C’était une des dernières possibilités pour qu’on se rapproche d’Auxerre… Cette équipe ne gagne pas. On souffre. Après ce match nul, c’est presque mission impossible », a-t-il lâché, tout dépité.

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‎Une déclaration lourde, presque inhabituelle pour un entraîneur connu pour sa rigueur et son exigence. Le coach nantais oscille désormais entre combat et fatalisme, conscient que son groupe manque autant de confiance que de résultats.

‎Un calendrier infernal et une survie qui s’éloigne

‎Le problème, c’est que le calendrier n’offre aucun répit. Le FC Nantes doit encore affronter le PSG, le Stade Rennais et d’autres cadors, dans une fin de saison qui ressemble davantage à un parcours du combattant qu’à une opération maintien. ‎Sportivement, la question est claire : le FC Nantes peut-il encore se sauver directement ?

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Mathématiquement oui, mais dans le jeu et la dynamique, le maintien ressemble désormais à un scénario très improbable sans série parfaite. ‎Habitué aux combats de survie, Halilhodžić sait qu’une équipe peut basculer sur un déclic… ou sombrer définitivement. Mais dans le football moderne, les tendances lourdes sont rarement trompeuses.

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‎Son constat n’est donc pas seulement émotionnel : il est aussi stratégique. Nantes joue désormais chaque match comme une finale sans filet, avec une réalité froide : sans victoire rapide, la Ligue 2 ne sera plus une menace… mais une destination.