La décision est prise pour Vahid Halilhodzic au FC Nantes. Un nouveau coach est attendu à Nantes lors du prochain mercato estival.

Mercato FC Nantes : Kita cible un nouveau coach en Ligue 2

Ça chauffe au FC Nantes. Face à l’échec de Vahid Halilhodzic, le président Waldemar Kita s’active déjà en coulisses pour identifier son successeur. Le technicien bosnien n’a pas réussi la mission commando. Les Jaune et Vert foncent vers la Ligue 2.

Selon les informations du Courrier de l’Ouest, la direction nantaise explore une piste en Ligue 2. Il s’agit de l’actuel entraîneur du FC Annecy. Ce nom résonne familièrement à la Beaujoire. Laurent Guyot connaît parfaitement l’identité nantaise, lui qui a porté le maillot jaune avant de diriger le centre de formation. Ce retour aux sources pourrait rassurer un club aux abois.

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Huitième de Ligue 2, Annecy réalise un parcours solide. Guyot y a prouvé sa valeur. Si Nantes chute à l’échelon inférieur, son profil devient alors une évidence. Guyot sait bâtir. C’est un technicien pragmatique, habitué aux rudes batailles du championnat de seconde division.

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Waldemar Kita semble privilégier une option moins onéreuse qu’un grand nom de l’élite. Laurent Guyot répond à cette exigence. Il a les atouts pour faire progresser l’équipe. En somme, Nantes mise sur la compétence plutôt que sur le prestige. Vahid Halilhodzic, appelé en urgence pour éteindre l’incendie, voit son crédit s’épuiser. Sa mission de sauvetage tourne au fiasco. Son départ semble désormais inévitable.