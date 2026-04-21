ASSE : Après Bastia, Saint-Etienne glisse vers les barrages

Focalisée sur la montée directe en Ligue 1, l’ASSE doit-elle envisager de passer par les play-offs et les barrages pour tenter de retrouver l’élite ?

ASSE-ESTAC : Un match décisif pour les Stéphanois

L’ASSE est toujours deuxième de Ligue 2, mais désormais à égalité de point avec Le Mans FC. Depuis sa défaite contre le SC Bastia (2-0) en Corse, l’équipe des Verts est reléguée à 4 points de l’ES Troyes AC. De ce fait, le dauphin ne peut plus inquiéter directement le leader, lors de la confrontation directe de samedi prochain (20h), au stade Geoffroy-Guichard.

En cas de victoire, les Stéphanois reviendraient à un point des Troyens. Mais en cas de défaite, ils seraient relégués à 7 points du leader, à 2 journées de la fin du championnat. Dans ce cas de figure, l’AS Saint-Etienne serait hors course pour le titre de champion de la Ligue 2. De plus, elle pourrait être doubler par Le Mans FC et chuter la 3e place au classement.

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Or, seules les deux premières places de Ligue 2 sont qualificatives pour la montée directe en Ligue 1. L’enjeu du match de l’équipe de Philippe Montanier contre l’ESTAC est donc capital pour les deux leaders actuels. Encore plus pour les Verts, qui pourraient ne plus avoir leur destin entre les mains, dans la dernière ligne droite de la saison.

Les play-offs et barrages, un chemin complexe et incertain

En effet, l’ASSE pourrait également passer par les barrages pour revenir en Ligue 1, si elle chute dans le dernier virage de la course pour la montée directe. Si elle finit à la 3e place, elle affrontera le vainqueur de la confrontation entre le 4e et le 5e du classement final.

Après ce play-off 2, ce sera les barrages contre le 16e de la Ligue 1. Cette étape décisive pour la montée se joue en deux matchs (aller et retour). Cela fera donc trois matchs supplémentaires pour Philippe Montanier et ses joueurs. Et dans le pire des cas, quatre matchs de plus si Saint-Etienne finit à la 4e ou 5e place.

Trois victoires pour la montée directe en Ligue 1

Pour éviter ce chemin complexe et dont l’issue est très incertaine, les Stéphanois seraient bien inspirés de se retrousser les manches, afin de finir à la 2e place, surtout qu’ils ont encore leur destin entre les mains. Pour ce faire, ils doivent impérativement gagner les trois derniers matchs de la saison, respectivement contre Troyes, Rodez et Amiens.

Le top 5 du classement actuel :

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1er-ESTAC 61 points (+21)

2e-ASSE 57 points (+20)

3e-Le Mans FC 57 points (+17)

4e-Reims 51 points (+8)

5e-Red Star 51 points (+4)

Calendrier de Saint-Etienne

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

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Calendrier des play-offs et barrages

12/05 : Play-off 1 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2