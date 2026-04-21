Mercato OL : Recrutement, Lyon pioche du lourd

L’OL s’est offert un nouveau patron du recrutement. Il s’agit d’un ancien de la maison rhodanienne, qui revient pour apporter son expérience à l’Académie.

Mercato : Gérard Bonneau, nouveau patron du recrutement à l’Académie de l’OL

Gérard Bonneau, figure emblématique du recrutement à l’OL, fait son grand retour au club rhodanien. Selon les informations relayées par le site Olympique et Lyonnais, il revient pour occuper le poste de patron du recrutement, mais pour le compte du centre de formation.

Pour rappel, le technicien de 72 ans avait été recruteur au club rhodanien entre de 2000 à 2018, après avoir été éducateur à l’Académie. Il est à l’origine de l’éclosion de plusieurs grands joueurs passés par l’école de foot lyonnaise, dont Karim Benzema (Ballon d’or 2022), Alexandre Lacazette ou encore Hatem Ben Arfa. C’est également lui qui avait détecté Corentin Tolisso, l’actuel capitaine des Gones.

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Gérard Bonneau est donc un technicien très avisé dans la détection et le recrutement. Parti de l’OL il y a 8 ans, le dénicheur de pépites avait été le responsable du recrutement à Dijon FCO (juillet 2021 à juin 2023). Depuis le 29 mai 2025, il était le Directeur du Football du Servette FC à Genève en Suisse.

Aulas s’enflamme déjà pour le retour du dénicheur de pépites

Gérard Bonneau revient à Lyon pour apporter son expertise et son expérience au Centre de formation. Selon le média spécialisé, c’est justement Christian Bassila, le directeur du Centre qui a poussé pour son retour au club.

Jean-Michel Aulas, emblématique président de l’Olympique Lyonnais, s’enflamme d’ailleurs déjà à l’idée du retour du fin recruteur français. « Bonne arrivée Gérard ! Allez l’OL », a-t-il réagi sur son compte X.

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Un autre ancien de la formation lyonnaise, Armand Garrido, est aussi annoncé. Actuel directeur du football au FC Bourgoin-Jallieu (N3), il avait entraîné les jeunes de l’académie de Lyon pendant une trentaine d’année.