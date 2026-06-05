Mercato : Le RC Lens acte un départ majeur après Pierre Sage

Alors que Pierre Sage va quitter le banc du RC Lens, un joueur important de la seconde partie de saison des Sang et Or a quitté le club. L’annonce aooficielle est tombée ce jeudi soir.

Mercato : Le RC Lens annonce le départ d’Allan Saint-Maximin

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Arrivé l’hiver dernier du Mexique, l’ailier français Allan Saint-Maximin a quitté Lens au terme de son contrat de six mois, ont annoncé les Sang et Or jeudi.

« Acteur clé de la seconde partie de saison, Allan Saint-Maximin a mis son talent au service du collectif artésien, participant pleinement à la qualification en Ligue des champions et au succès en Coupe de France. Le Racing souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière à Maxi ! », a écrit le club de l’Artois dans un court communiqué, sans préciser sa prochaine destination.

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Selon les informations du quotidien L’Équipe, l’ancien ailier de l’AS Saint-Étienne devrait s’engager avec le Charlotte FC. Allan Saint-Maximin aurait donc donné son accord pour rejoindre le club de la Conférence Est. L’attaquant de 29 ans était arrivé dans l’Artois lors du dernier jour du mercato hivernal en provenance du Mexique, où son passage au Club América avait été terni par des discriminations raciales envers ses enfants, puis envers lui sur les réseaux sociaux. Après le communiqué du RCL, le principal concerné a publié un beau message pour faire ses adieux aux supporters lensois.

Le message d’Allan Saint-Maximin

L’histoire d’amour entre Allan Saint-Maximin et le RC Lens s’est arrêtée avec l’annonce du départ de l’attaquant français qui se rapproche déjà de la Major League Soccer.

« C’est déjà l’heure de vous dire au revoir, amis lensois. Ce n’était pas une décision facile à prendre, car j’ai vraiment passé un bon moment à Lens.

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Jean-Louis, merci pour tout Pas seulement pour m’avoir permis de vivre cette opportunité, mais aussi de t’avoir comme ami. Comme tu le sais, tu as une place à part dans mon cœur.

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Coach, c’est aussi pour vous que je suis venu. Merci pour votre confiance. Vous avez été l’un des meilleurs coach que j’ai eu de toute ma carrière. J’espère qu’on se retrouvera un jour!

À mes coéquipiers, l’un des plus beaux vestiaires de ma carrière, vous allez grave me manquer! Vous ne pouvez pas imaginer à quel point.

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Et évidemment, merci à vous, les Lensois! Ce public, cette ferveur, ces soirs à Bollaert… j’ai ressenti des vrais émotions la bas hein! Cette simplicité, cette pure gentillesse que j’ai trouvées ici, je l’oublierai jamais ! J’espère avoir l’opportunité de vous revoir très vite !

Merci pour tout »