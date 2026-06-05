Mercato OM : Accord conclu pour ce Brésilien ?  

L’OM est en danger pour son jeune crack Igor Paixão. Un cador de Serie A se positionne pour le recruter cet été.

Mercato OM : L’AS Roma lorgne Igor Paixão

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L’AS Roma veut faire ses emplettes à Marseille cet été. Pour recruter Mason Greenwood, le club italien se heurte d’emblée aux exigences financières de l’OM. Le crack anglais est valorisé à 50 millions d’euros minimum (hors bonus) par les dirigeants olympiens, désireux de rentabiliser son départ.

Or, la Roma refuse de s’aligner sur ce montant et plafonne pour l’instant son offre à 40 millions d’euros. Cela pourrait faire capoter les négociations. Face à ce blocage, la Louve s’active déjà sur une autre piste à la Commanderie. Les recruteurs romains ciblent Igor Paixão en guise de solution de repli.

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Selon La Gazzetta dello Sport, l’intérêt romain pour l’ailier brésilien ne date pas d’hier. L’AS Roma observe le joueur depuis ses exploits au Feyenoord Rotterdam il y a deux ans. L’été dernier, l’OM avait d’ailleurs déboursé 30 millions d’euros pour s’attacher ses services. Depuis son arrivée en Provence, le bilan du joueur de 25 ans est convaincant. 12 buts et 7 passes décisives en 42 matchs.

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Même si l’OM souhaite bâtir son futur effectif autour de lui, la réalité économique pourrait dicter une autre conduite. Le club olympien doit vendre. Une proposition romaine séduisante pourrait faire craquer les dirigeants de Marseille. De son côté, Paixão ne force pas son départ. Tout dépendra de la décision des pensionnaires du Vélodrome.