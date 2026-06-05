Coup de théâtre à l’OM : Une icône dans le staff de Genesio

Bruno Genesio, excepté un rebondissement improbable, va débarquer sur le banc de l’OM. L’entraîneur français ambitionne d’inclure dans son staff une icône de Marseille : Samir Nasri.

Mercato OM : Bruno Genesio ne viendra pas seul

La suite après cette publicité

Une nouvelle débute à l’Olympique de Marseille. Le tandem Richard-Lorenzi a déjà résolu un premier dossier en interne. Un accord a été trouvé avec Bruno Genesio. L’entraîneur français de 59 ans a accepté de relever le défi marseillais pour un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option.

Lire aussi : Mercato OM : Genesio, un choix par défaut ? La vérité éclate

Il succédera ainsi à Habib Beye, dont le départ ne fait plus aucun doute. Mais Bruno Genesio ne viendra pas seul. Il est sur le point de poser ses valises à l’OM avec une équipe de confiance. Ses fidèles adjoints Dimitri Farbos et Jérémie Bréchet devraient le rejoindre dans ce projet. Tout comme Nicolas Dehon pour le travail spécifique des gardiens.

Le retour de Samir Nasri dans les tuyaux

C’est dans ce contexte qu’une spéculation plus surprenante secoue Marseille : la possible arrivée de Samir Nasri dans le staff de l’OM. Selon le journaliste Benjamin Courmes, Bruno Genesio aurait personnellement sollicité l’ancien prodige de l’OM en vue de l’intégrer dans son équipe technique. Cette proposition est loin d’être farfelue.

🚨🚨 SAMIR NASRI DANS LE STAFF DE BRUNO GENESIO À L’OM ? 🤩💙🤍



« Une possibilité », indique @BenFCM 👀 pic.twitter.com/niLDZmtbtM — BeFootball (@_BeFootball) June 4, 2026

Lire la suite sur l’OM :

INFO Mercato: Le vestiaire de l’OM attend déjà Bruno Genesio

À voir

Mercato SRFC : Feu vert pour l’arrivée de cet international français ?

Mercato OM : Urgent ! Greenwood a choisi son futur club

Car Samir Nasri avait décliné une offre similaire lorsque Bruno Genesio officiait au Stade Rennais. Cette nouvelle tentative pourrait cette fois-ci être plus favorable. Pour le moment, travailler pour son club de cœur représente un défi que le Petit Prince n’écarte pas. Même si rien n’est encore signé, son éventuel retour fait déjà rêver de nombreux supporters de l’OM.