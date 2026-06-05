Mercato ASSE : Montanier s’en va, Dujeux en approche ?

‎L’ASSE pourrait vivre un tournant important dans les prochaines semaines du mercato. Alors que l’avenir de Philippe Montanier demeure entouré d’incertitudes, le nom d’Alexandre Dujeux se révèle être une piste à exploiter pour Kilmer Sports Venture.

‎Mercato ASSE : Un banc stéphanois qui pourrait bientôt changer de propriétaire

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‎La fin de saison a laissé un goût amer dans le Forez. L’échec lors des barrages a profondément marqué un club qui espérait retrouver une trajectoire plus conforme à son histoire. Dans ce contexte, le dossier Philippe Montanier occupe naturellement une place centrale au sein des discussions.

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‎L’entraîneur de 61 ans arrive au terme de son contrat et ses exigences pour poursuivre l’aventure semblent importantes. L’ancien technicien toulousain souhaiterait notamment des ajustements significatifs dans l’organisation sportive et au sein de l’effectif. Une feuille de route ambitieuse qui nécessite une adhésion totale de la direction stéphanoise.

‎Alexandre Dujeux, le profil qui correspond aux besoins des Verts ?

‎Pendant ce temps, Alexandre Dujeux se retrouve libre après avoir quitté Angers à sa demande. Son départ a été officialisé dans un climat serein par le club angevin, preuve de la qualité du travail réalisé durant son passage sur le banc du SCO. ‎Le technicien de 50 ans possède plusieurs arguments susceptibles de séduire Saint-Étienne, selon Jeunes Footeux.

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Sa capacité à bâtir une équipe compétitive avec des ressources limitées constitue un atout précieux. À Angers, il a réussi à obtenir des résultats solides malgré un contexte budgétaire parmi les plus modestes de l’élite française. Une compétence particulièrement recherchée dans le football moderne.

‎Une philosophie de jeu qui séduit

‎Au-delà des résultats, c’est aussi la méthode Dujeux qui attire l’attention. L’ancien entraîneur angevin a démontré sa faculté à développer des groupes cohérents, capables de progresser collectivement tout en valorisant les joueurs à sa disposition. ‎Cette approche pourrait parfaitement s’inscrire dans le projet stéphanois.

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L’ASSE semble avoir besoin d’un entraîneur capable de construire sur la durée plutôt que de rechercher des solutions immédiates. Dans cette optique, Dujeux apparaît comme un candidat crédible, même si aucune discussion officielle n’a été révélée à ce stade. ‎Le dossier Montanier demeure prioritaire pour les dirigeants des Verts.

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Toutefois, si un changement de cycle venait à être acté dans les prochains jours, le nom d’Alexandre Dujeux pourrait rapidement prendre de l’épaisseur dans les couloirs de Geoffroy-Guichard. Son parcours récent et sa capacité à tirer le meilleur d’un effectif font de lui l’un des profils les plus cohérents pour accompagner la reconstruction stéphanoise.