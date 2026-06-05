Mercato PSG : Luis Enrique dégote un guerrier en Liga

Le technicien du PSG, Luis Enrique pousse pour l’arrivée d’un milieu de terrain du FC Barcelone. Les Parisiens préparent déjà une offre pour la pépite.

Mercato PSG : Luis Enrique lorgne un crack du Barça

La suite après cette publicité

La direction du PSG fouille déjà un peu partout pour ce mercato estival. Pour remodeler son effectif, le club de la capitale cible une priorité : Gavi. Luis Enrique, l’entraîneur parisien, admire profondément le jeune prodige espagnol et veut en faire le cœur de son milieu de terrain.

Pour arracher la pépite au FC Barcelone, les dirigeants parisiens préparent une offre de 80 millions d’euros. Ils proposent au joueur un projet ambitieux, taillé pour remporter tous les trophées. Cette situation pourrait pousser le milieu de 21 ans à reconsidérer son avenir en Catalogne.

À voir

Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et Monaco !

Lire aussi : PSG : Incroyable revirement pour le transfert de Batrakov !

Cet été, le Barça a besoin de liquidités pour son mercato, ce qui rend un transfert envisageable. Selon le média espagnol Fichajes, le Paris SG croit fermement en ses chances. Les décideurs catalans, conscients du danger, se préparent déjà à tous les scénarios pour leur joueur.

Lire la suite sur le PSG

Mercato : Kroupi au PSG ? Une erreur à plusieurs millions d’euros

Mercato PSG : 4 départs confirmés, une grosse surprise en vue ?

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour ce Brésilien ?

L’entraîneur du PSG connaît parfaitement Gavi. Il lui promet un rôle majeur, une place centrale qu’il n’aurait peut-être plus à Barcelone. Avant de trancher sur son avenir, le jeune international espagnol se concentrera d’abord sur la Coupe du monde. La décision finale interviendra juste après.