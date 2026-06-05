Mercato PSG : Le Real surprend, 150 M€ pour Vitinha ?

C’est une annonce qui risque d’inquiéter le PSG, surtout que Vitinha est régulièrement annoncé vers un transfert au Real Madrid. Le président merengue a promis150 millions d’euros pour signer une star mondiale cet été.

Mercato PSG : Le Real Madrid prépare une offensive XXL

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Florentino Pérez a fait monter la pression d’un cran : Le président sortant du Real Madrid, en pleine campagne pour sa réélection, a officialisé plusieurs dossiers chauds. José Mourinho, Ibrahima Konaté et Denzel Dumfries devraient rejoindre les Merengues cet été. Mais c’est une autre annonce qui enflamme la presse espagnole.

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Florentino Pérez a promis en cas de réélection de formuler dès la semaine prochaine une offre colossale. « 150 millions d’euros pour un joueur de haut niveau d’une équipe de Ligue des champions ». Même s’il n’a pas dévoilé son identité, le président madrilène a précisé que la cible évolue dans un rôle de « milieu offensif ou plus avancé ».

🚨💣 Florentino Pérez: “I will send a €150M BID on Tuesday for a top players from a Champions League team”. pic.twitter.com/q8MlzZ5PdQ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 4, 2026

La porte reste fermée pour Vitinha

Ce portrait-robot d’un joueur capable de devenir le nouveau « Galactique » a immédiatement fait naître de nombreuses spéculations. Les observateurs se tournent vers le Paris Saint-Germain. Sachant que le profil de Vitinha est très apprécié au Real Madrid. L’international portugais correspond parfaitement aux besoins des Merengues dans l’entrejeu.

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De plus, le retour de José Mourinho à Santiago Bernabeu devrait accélérer les échanges. Même si le PSG s’est toujours opposé au départ de son meneur de jeu. Même son de cloche pour Joao Neves, très souvent associé au Real Madrid. Luis Enrique ne compte pas perdre ses deux joueurs. La direction parisienne n’a pas pour le moment fait de commentaire sur cette annonce fracassante de Pérez.