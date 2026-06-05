Mercato SRFC :  Feu vert pour l’arrivée de cet international français ?

Le SRFC pensait tenir sa chance, mais un concurrent direct de Ligue 1 vient bousculer ses plans pour Lucas Chevalier.

Mercato : Monaco fonce sur Chevalier et fait trembler le SRFC !

La suite après cette publicité

La hiérarchie des gardiens de but bouge à Paris. Déclassé cette saison malgré un comportement irréprochable, Lucas Chevalier vit mal cette situation. Le portier de 24 ans exige du temps de jeu. Le PSG ouvre la porte. Selon PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens accepteront un transfert si une offre satisfaisante arrive.

Une telle opportunité sur le marché a réveillé l’intérêt de plusieurs recruteurs. Le SRFC, notamment, s’active. Le club breton apprécie ce profil qui possède déjà une solide expérience européenne. Pour reconstruire son effectif, le Stade Rennais cible prioritairement ce poste de gardien de but.

À voir

Mercato OM : Accord conclu pour ce Brésilien ?

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais prépare une vente inattendue

Mais la concurrence s’annonce rude pour les Rennais. L’AS Monaco surveille la situation de très près et compte bien rafler la mise. Le club de la Principauté possède des arguments sportifs solides, notamment la perspective de jouer le haut du tableau. Cette intervention monégasque complique sérieusement la tâche de la direction bretonne.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Un prodige français proche de signer ?

Mercato SRFC : Haise donne son feu vert, ce phénomène arrive

À voir

Mercato PSG : Luis Enrique dégote un guerrier en Liga

L’Allemagne s’invite aussi dans ce dossier. Outre la Ligue 1, plusieurs clubs de Bundesliga apprécient le profil de Lucas Chevalier. Pour l’instant, le PSG n’a pas encore tranché pour la destination de cet indésirable. Mais la tendance pointe vers un départ cet été. Entre Rennes, Monaco et l’Allemagne, la bataille est lancée pour le crack tricolore.