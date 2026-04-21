OL : Quelle fin de saison pour Lyon après Paris ?

Monté sur le podium, l’OL est face à un gros défi, celui de décrocher la qualification directe pour la Ligue des Champions. Paulo Fonseca a annoncé la couleur sur l’objectif de Lyon, après la victoire à Paris.

Ligue 1 : L’OL sur le podium, mais la course reste serrée

L’OL a réussi l’exploit de battre le PSG au Parc des Princes (1-2), dimanche, en clôture de la 30e journée de Ligue 1. Grâce à cette précieuse victoire, le club rhodanien s’est hissé à la 3e place du classement, à quatre journées de la fin du championnat.

Lyon (54 points) est passé devant Marseille (52 points) et Lille (54 points), qui ont trébuché dans la course vers les places qualificatives en C1. L’équipe de Paulo Fonseca tient désormais son destin entre les mains pour finir sur le podium. Dans cette position, elle part avec un léger avantage sur ses poursuivants que sont le Stade Rennais (53 points) et l’AS Monaco (50 points), en plus de l’OM et le LOSC.

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Cependant, la course reste encore très serrée. Même, le RC Lens, l’actuel 2e avec 62 points reste à portée des Lyonnais et des Lillois. Une douzaine de points sont encore enjeu pour boucler la Ligue 1.

Paulo Fonseca : « Nous avons 4 finales maintenant »

À l’issue du match remporté de hautes luttes contre les Parisiens, l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais s’est prononcé sur la fin de saison de son équipe. Il ne se projette pas plus loin que le prochain match contre l’AJ Auxerre, au Groupama Stadium, le samedi 25 avril.

« On va voir à la fin, parce que nous avons 4 finales maintenant. […]. C’est difficile de projeter, mais nous devons nous concentrer uniquement sur le prochain match », a-t-il confié, en conférence de presse d’après-match.

Au sujet du calendrier très relevé de l’OL, Paulo Fonseca a déclaré : « Nous savons que le calendrier sera difficile jusqu’à la fin. Mais nous savons aussi que nous sommes dans la course, cette victoire à Paris nous permet d’y être.[…]. Tous les matchs sont compliqués. On ne peut rien changer au passé, mais on peut agir sur le futur ».

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