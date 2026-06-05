Mercato : Ça chauffe entre le Stade Rennais et Monaco !  

L’AS Monaco veut chiper une recrue au Stade Rennais. Les négociations sont en cours en Italie.

Mercato : Rude bataille entre le Stade Rennais et Monaco !

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L’AS Monaco s’active pour relancer Loïs Openda. L’attaquant belge, en plein calvaire à la Juventus, cherche une porte de sortie et le club de la Principauté accélère pour le récupérer. Alors que le Stade Rennais et le RC Lens flairait le coup, c’est bien sur le Rocher que l’ancien Lensois pourrait rebondir.

La Juventus veut déjà se séparer de lui. Acheté 42,5 millions d’euros au RB Leipzig l’été dernier, l’international belge n’a pas trouvé sa place dans le Piémont. Son bilan est catastrophique : seulement deux petits buts en 34 matchs. À 26 ans, le buteur est dans une situation compliquée. Sa carrière stagne.

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L’Italie s’active pour lui trouver un point de chute. Selon Sky Sport Italia, l’Eintracht Francfort et Nottingham Forest retiennent son attention, mais l’AS Monaco est en pole position pour frapper ce coup. Les dirigeants monégasques étudient un prêt avec option d’achat, une formule parfaite pour limiter les risques financiers.

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Pourquoi Monaco s’intéresse-t-il à Openda ? Le club anticipe un été agité. Maghnes Akliouche, Folarin Balogun et Mika Biereth affolent le marché et pourraient partir. Loïs Openda, lui, connaît la Ligue 1 pour y avoir brillé avec Lens. C’est la recrue idoine. Lens et Rennes ont un temps pensé à lui, mais les discussions sont au point mort. Monaco a pris une longueur d’avance. Même si l’aspect financier reste complexe, l’option d’achat adoucit l’opération.