PSG : Pierre Ménès lâche un scoop sur la blessure de Vitinha

Victime d’une inflammation du talon droit contre l’OL, Vitinha est annoncé « en soins ces prochains jours » avant « une nouvelle évaluation en fin de semaine. » Pierre Ménès s’est exprimé sur la situation du milieu de terrain du PSG.

Vitinha forfait contre le FC Nantes ?

Le PSG a publié un premier verdict pour Vitinha. L’international portugais est victime d’une inflammation du talon droit après un choc contre l’Olympique Lyonnais dimanche soir en clôture de la 30e journée de Ligue 1. « Vitinha restera en soins ces prochains jours », peut-on lire dans le communiqué publié par le club de la capitale.

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Une nouvelle évaluation devrait être faite en fin de semaine. Le joueur de 26 ans devrait donc certainement manquer le match contre le FC Nantes ce mercredi, au Parc des Princes. Ce forfait temporaire oblige le staff technique parisien à revoir ses plans pour les prochaines échéances, en espérant que l’inflammation se résorbe rapidement pour éviter une absence prolongée.

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Car le premier choc des demi-finales de la Ligue des Champions face au Bayern Munich est prévue pour le 28 avril, soit dans une semaine. Quelques heures après le communiqué du Paris SG, Pierre Ménès a livré quelques infos sur ce dossier.

Vitinha attendu contre le Bayern Munich

En plus de la défaite (1-2) contre l’Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain a perdu son maître à jouer Vitinha sur blessure. L’ancien milieu de terrain du Sporting Portugal est sorti sur blessure peu avant la mi-temps en raison d’une douleur à la cheville. Et cela n’a pas manqué de susciter une vive inquiétude dans les rangs parisiens comme révélé par le journaliste Julien Froment. De son côté, Pierre Ménès estime que Vitinha n’a rien de bien dramatique.

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« L’OL a très bien su jouer son jeu défensivement et contrer les Parisiens, qui manquaient d’inspiration au milieu. Alors en plus, Vitinha s’est un peu tordu la cheville et est sorti. Je pense que ce n’est pas hyper grave. Mais ça se surveille comme ça », a révélé l’ancien chroniqueur de Canal+ sur sa chaîne YouTube.