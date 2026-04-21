Mercato PSG : 17 buts cette saison, ce crack à 16 M€ arrive  

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos dégote un goleador en Russie. Le jeune crack est d’accord pour venir à Paris.

Mercato PSG : Luis Campos fonce sur une pépite en Russie

Luis Campos active ses réseaux en coulisses. Le directeur sportif du PSG flaire un joli coup en Russie. Il a trouvé le futur moteur offensif du club. Il s’agit d’Aleksey Batrakov, un talent qui fait sensation au Lokomotiv Moscou. Le milieu offensif affiche des statistiques XXL. Bilan : 17 buts et 11 passes décisives en 32 matchs cette saison.

Sa clause libératoire s’élève à 16 millions d’euros, alors que sa valeur marchande dépasse les 25 millions d’euros. Cette aubaine attire la concurrence. Le FC Porto et Naples surveillent aussi l’international russe de près. Paris doit donc vite agir pour ne pas laisser filer cette occasion.

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L’entourage du joueur confirme les intérêts des cadors européens. Vladimir Kuzmichev, son agent, a souligné que le style de jeu du Paris SG correspondrait à celui de son protégé. Selon lui, Aleksey Batrakov possède la maturité nécessaire pour devenir le futur roi du Parc des Princes.

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Le PSG envisage de passer à l’attaque cet été. L’effectif pourrait connaître des départs de poids. Marquinhos, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et d’autres pourraient claquer la porte. Recruter Batrakov permettrait de compenser ces éventuelles pertes en apportant du sang neuf. La présence de son compatriote Matvey Safonov dans les cages parisiennes faciliterait son intégration dans la capitale française.