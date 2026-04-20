PSG : Chevalier d’accord pour un transfert-choc cet été ?

Arrivé l’été dernier pour prendre la place de Gianluigi Donnarumma, qui s’est engagé avec Manchester City, Lucas Chevalier ne parvient pas à s’imposer dans les buts du PSG. Si bien qu’un départ lors du prochain mercato semble de plus en plus se dessiner.

Mercato : Lucas Chevalier rejeté par le vestiaire du PSG ?

Après avoir investi 55 millions d’euros pour le recruter en provenance du LOSC Lille l’été passé, le Paris Saint-Germain se pose déjà des questions concernant l’avenir de Lucas Chevalier. D’après le journaliste Bertrand Latour, l’international français ne semble pas avoir été accepté par le vestiaire du club de la capitale, où plusieurs cadres étaient très proches de Donnarumma, sacrifié par Luis Enrique pour attirer Chevalier.

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« Il y en a un qui est apprécié majoritairement dans le vestiaire et un autre avec lequel la greffe n’a pas pris. Ce n’est pas qu’il y a des problèmes avec Chevalier, mais je n’ai jamais senti une envie folle de ses partenaires de vouloir bien l’intégrer, de jouer avec lui. Ça compte quand vous êtes gardien, que vous devez communiquer avec vos défenseurs », expliquait le membre de l’équipe du Canal Football Club.

Avec une intégration ratée, Lucas Chevalier pourrait réclamer son départ à l’issue de la saison, un an seulement après son arrivée dans la capitale. Surtout qu’un grand club anglais serait prêt à lui dérouler le tapis rouge.

Lucas Chevalier en route pour la Premier League ?

Ce lundi, RMC confirme l’écart entre Lucas Chevalier et le reste du vestiaire du Paris SG. « C’est un bon garçon. Cette intégration peut paraître particulière, mais il est comme ça. Il aime aussi beaucoup être avec les gens du staff. Avec les joueurs, il navigue entre les différents groupes », a expliqué une source à propos du portier de 24 ans.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2030, Chevalier, qui a perdu sa place de titulaire au profit de Matvey Safonov, pourrait bien écouter les offres d’autres clubs dans les mois à venir. Si sa situation ne chance pas, le natif de Calais pourrait en effet envisager un transfert dès cet été.

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« Pour l’heure, la question de son avenir ne se pose pas alors que son contrat au PSG court jusqu’en juin 2030. Chevalier sait qu’il faudra dresser un bilan complet en fin de saison et voir ce que le club décidera. Dans ce type de situation, le club parisien a l’habitude de se montrer ferme puisqu’il sait que c’est lui qui aura le dernier mot. Certaines sources proches de ce dossier indiquent que si la situation de Chevalier au PSG reste inchangée, cet été il étudierait les propositions qui s’offrent à lui », rapporte RMC, qui confirme la piste Tottenham pour le numéro 30 du Paris Saint-Germain.

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« Tottenham a d’ores et déjà pris des renseignements sur sa situation. Mais une avancée avec le club anglais pourrait être conditionnée au maintien de cette équipe londonienne en Premier League, ce qui n’est pas encore acquis. Reste à savoir si d’autres grosses écuries européennes s’intéresseront à Lucas Chevalier », explique le média métropolitain. Affaire à suivre donc…