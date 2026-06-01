Coup dur à l’OM : Un obstacle freine les premières arrivées

Le nouveau directeur sportif de l’OM entame son mercato estival sous une énorme pression. Grégory Lorenzi devra remplir une condition avant de signer de nouvelles recrues.

Mercato OM : Grégory Lorenzi confronté un défi de 50 M€

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L’Olympique de Marseille n’a pas tardé à trouver son nouveau directeur sportif. Grégory Lorenzi a officiellement succédé à Medhi Benatia. Il a pour mission de reconstruire un effectif cohérent et compétitif pour la saison prochain. Grégory Lorenzi est même déjà à l’œuvre pour signer de nouvelles recrues.

Les noms de Roony Bardghji et Yacine Titraoui reviennent sans cesse à l’OM. Le nouveau dirigeant marseillais est cependant bloqué par un impératif de taille. Il devra assainir les comptes. Plusieurs médias locaux, dont La Provence, rapportent que la direction de l’OM devra générer entre 50 et 60 millions d’euros de recettes avant la fin du mois de juin.

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L’objectif ici est de satisfaire les exigences de la DNCG. Le gendarme financier du football français a récemment accepté de reporter l’audit de l’OM. Cela a offert un sursis précieux aux Phocéens. Mais le temps presse pour Grégory Lorenzi. Ce dernier devra prioriser le dégraissage avant tout recrutement.

Plusieurs cadres poussés vers la sortie

Chaque vente devra être rapide, au risque de négocier en position de faiblesse. Des cadres comme Mason Greenwood, Leonardo Balerdi ou encore Pierre-Emile Hojbjerg se rapprochent de la sortie. Emerson Palmieri se retrouve aussi au cœur de discussions avec la Juventus.

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En attendant, l’Olympique de Marseille s’expose à un encadrement strict de sa masse salariale, voire à une interdiction de recruter. L’été commence donc par une course contre la montre pour Grégory Lorenzi et sa nouvelle équipe.