Mondial 2026 : L’Ouzbékistan marque son histoire !

Quand on parle du football mondial, les premiers pays qui nous viennent en tête sont souvent la France, le Brésil, l’Allemagne ou encore l’Angleterre. Mais avec ce nouveau Mondial 2026 à 48 équipes qui arrive, beaucoup de nouveaux font leur apparition, alors partons à leur rencontre, en commençant avec l’Ouzbékistan.

Mondial 2026 : Une ambition venu de l’indépendance

La suite après cette publicité

En 1991, l’URSS disparaît, et les Ouzbeks, qui à cette époque jouaient sous les couleurs du drapeau soviétique, doivent désormais créer leur propre identité footballistique. Très vite, la fédération voit le jour ainsi que le championnat et la sélection nationale avec un seul but en tête : devenir le plus grand pays d’Asie centrale dans le football avec une qualification au Mondial 2026.

Mais ce rêve de Mondial, il reste loin et trop éloigné. Le pays a beau enchaîner les bons résultats en phases qualificatives, ils se font souvent sortir, soit sur les derniers matchs de qualification, soit au barrage comme en 2006, face au Bahreïn. Puis le pays a continué sur cette lancée, à se faire éliminer par les meilleures sélections d’Asie et d’Océanie comme le Japon, l’Iran et l’Australie.

Lisez aussi : Horizon 2026 : Le Guide des 10 Nations à Suivre Absolument

À voir

PSG : L’incroyable message d’Alex Ferguson à Al-Khelaïfi !

Après tous ces échecs, les fans de football ont considéré l’Ouzbékistan comme « le plus grand pays à n’avoir jamais participé au Mondial ». Frustrant certes, mais révélateur d’une chose, le pays peut le faire. Le 5 juin 2025, l’Ouzbékistan atteint enfin son rêve en se qualifiant grâce à un nul contre les EAU (Émirats arabes unis). Une fête nationale pour le pays tout entier et un rêve enfin réalisé.

La génération du miracle

Cette qualification, elle n’est pas seulement due aux supporters et à ceux qui ont rêvé depuis près de trente ans, elle a été rendue possible par cette génération miraculeuse du pays, qui possède des joueurs de classe mondiale et qui y ont cru jusqu’à la fin. Une cohésion de groupe qui a montré que c’est possible de le faire, qu’il est possible de réaliser ses rêves.

Quand on analyse l’effectif, on voit directement des joueurs qui claquent et qui donnent envie de regarder cette équipe, que ce soit en défense, avec le monstre de Manchester City, Abdukodir Khusanov, avec 47 matchs joués cette saison sous les couleurs citizens, il est le pilier défensif de cette équipe malgré son jeune âge. Il est déjà très mature sur le terrain et dans ses décisions, ce qui montre toutes ses qualités.

Lisez aussi : OL : Mondial, gros appel du pied du clan Tolisso à Deschamps

Au milieu de terrain, la jeune pépite de l’Istanbul Basaksehir, Abbosbek Fayzullaev, a impressionné la Super Lig cette saison, que ce soit par sa technique balle au pied, sa capacité à provoquer ou encore ses passes cassantes de lignes défensives, il forme un duo insaisissable avec son capitaine en sélection, qui est aussi son coéquipier en club.

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Un accord proche avec la Juventus ?

En parlant de ce fameux capitaine, c’est forcément monsieur Eldor Shomurodov qui occupe ce rôle depuis la pointe de l’attaque. Deuxième meilleur buteur de Super Lig cette saison, ils sont à eux deux à un total de 33 Goal/Assists en cumulé. Avec sa vitesse, ses frappes puissantes, ou plus travaillées, mais aussi ses dribbles malgré un physique plutôt imposant, il est la star de cet effectif ouzbek.

Plus qu’un sport

Pour beaucoup, malgré ces joueurs qui sont reconnus, aujourd’hui, l’Ouzbékistan n’est pas une nation très connue, malgré cette reconnaissance de grande nation sans Mondial 2026. Ce qui fait que cet exploit est encore un peu plus exceptionnel, il réside là-dedans, dans cette envie de montrer le pays, de prouver qu’ils existent même après l’URSS, qu’ils n’ont jamais disparu.

Depuis leur indépendance en 1991, ils n’ont eu qu’un seul rêve footballistique, et il est réalisé après un total de 35 années d’attente. Pour les anciens du pays qui n’ont jamais pu suivre leur sélection en Coupe du monde, ils pourront désormais soutenir une équipe pendant ce Mondial, alors que pour la nouvelle génération, c’est un signe disant qu’ils ne doivent plus s’inquiéter et que l’Ouzbékistan va s’imposer comme une équipe régulièrement présente.

Lire la suite sur la Coupe du Monde 2026

Mondial 2026 : Arda Güler et Turquie, surprise de cet été ?

AS Monaco : Paul Pogba annonce le ton pour le Mondial 2026 !

À voir

Mercato ASSE : Le sort de Gautier Larsonneur déjà scellé ?

L’Ouzbékistan n’est pas un favori au titre mondial, mais c’est avant tout une histoire qui raconte ce que vit tout un peuple, après une si longue attente, voir son pays se qualifier pour la première fois sur la plus grande des scènes, c’est une fierté, puisque après y avoir frappé si longtemps, la porte s’est finalement ouverte pour les accueillir à la table de la plus grande compétition du football.