Mercato OM : Ça s’accélère, un crack en route pour Marseille  

La direction de l’OM est sur le point de boucler un gros dossier. Un jeune crack libre va poser ses valises à Marseille dans les prochains jours.

Mercato OM : Le gros coup Sacha Lung se précise à Marseille

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Marseille veut frapper un coup XXL sans débourser le moindre centime. Sacha Lung, défenseur central de Strasbourg, s’apprête à rejoindre librement l’OM. L’information, révélée par L’Équipe, se confirme désormais de toutes parts.

En fin de contrat en Alsace, le jeune talent de 18 ans a refusé de prolonger. Pour l’Olympique de Marseille, l’occasion était trop belle pour la laisser filer, malgré la forte concurrence sur le dossier. Les discussions s’accélèrent de façon décisive. Selon les dernières révélations de Foot Mercato, la tendance penche désormais en faveur d’une signature de Sacha Lung dans la cité phocéenne.

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À peine installé, le nouveau directeur sportif Grégory Lorenzi pilote déjà le recrutement. Sa réactivité a permis à l’OM de distancer ses rivaux. Marseille a pris une longueur d’avance. Le club olympien se trouve en excellente posture pour boucler l’arrivée du joueur. Bien que l’accord final n’ait pas encore été paraphé, les négociations sont entrées dans une phase avancée.

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Courtisé avec insistance en Italie et en Allemagne, l’international U19 français a tranché : sa priorité absolue va au projet marseillais mené par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi. Cette option s’avère providentielle pour les finances olympiennes, qui s’offrent ainsi un renfort de premier ordre à coût zéro. Cette arrivée va compenser certains départs. L’arrière-garde marseillaise va profondément changer de visage cet été.