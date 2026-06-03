Mercato PSG : C’est confirmé, feu vert pour ce gros transfert  

Ça bouge déjà au PSG après la C1. Les dirigeants parisiens se penchent déjà sur l’avenir d’un indésirable.

Mercato : Le PSG offre Illya Zabarnyi à Liverpool

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À peine couronné en Ligue des champions, le PSG lance son mercato. Sa première décision forte ? Proposer Illya Zabarnyi à Liverpool. Les Reds cherchent justement un défenseur central pour remplacer Ibrahima Konaté, annoncé sur le départ cet été.

Luis Enrique veut un défenseur central talentueux. Ce joueur devra posséder une technique solide, un sang-froid total et un fort potentiel de progression. Ce recrutement scellerait le sort de Illya Zabarnyi, déjà proposé à Liverpool par ses agents. Le site DaveOCKOP confirme d’ailleurs l’ouverture de discussions préliminaires entre Liverpool et l’entourage du joueur pour un transfert estival.

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L’international ukrainien souhaite quitter Paris. Recruté l’an dernier à Bournemouth pour 65 millions d’euros (bonus inclus), le joueur regrette son faible temps de jeu. Il savoure le sacre européen, certes, mais ses 213 petites minutes passées sur le terrain le poussent au départ. Il veut jouer.

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Le Paris SG accepte de vendre, mais les pensionnaires du Parc des Princes veulent récupérer leur mise. Les dirigeants français refuseront toute offre inférieure aux 65 millions d’euros investis l’été dernier. Liverpool sait donc quoi faire pour boucler cette opération. Les Reds devront payer le prix fort s’ils veulent concrétiser cette piste.