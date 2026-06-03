Mercato PSG : Bournemouth ouvre la porte pour Junior Kroupi

Auteur d’une première saison incroyable en Premier League, Eli Junior Kroupi ne devrait pas s’éterniser à Bournemouth. Ciblé par presque tous les grands clubs européens pour cet été, l’attaquant de 19 ans semble avoir un faible pour le PSG. Mais il faudra mettre la main à la poche.

Mercato : Eli Junior Kroupi veut rejoindre le PSG

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Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain tiennent peut-être l’un des dossiers les plus explosifs du mercato estival qui s’ouvre dans quelques jours. Auteur de 13 buts en 33 matchs pour sa première saison en Premier League sous les couleurs de Bournemouth, Eli Junior Kroupi affole déjà les plus grands clubs européens.

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D’après plusieurs sources, dont L’Équipe, Arsenal, Manchester City, Chelsea, le FC Barcelone, le Bayern Munich suivent de près l’ancien avant-centre du FC Lorient. Une concurrence XXL pour les dirigeants parisiens, mais le Champion d’Europe dispose d’un atout de taille dans ce dossier.

En effet, selon les dernières informations de Foot Mercato, Eli Junior Kroupi serait particulièrement séduit par la perspective de rejoindre le collectif de Luis Enrique et verrait d’un très bon œil un retour en France sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Qu’à cela ne tienne. Les Cherries n’entendent pas brader leur joyau français.

Nasser Al-Khelaïfi prêt à une folie pour Junior Kroupi ?

Révélation de la saison 2025-2026 en Premier League, Eli Junior Kroupi a de fortes chances de quitter Bournemouth cet été. Convoité par de nombreux clubs plus ambitieux, le natif de Lorient aurait même déjà rencontré des émissaires de Manchester City pour évoquer un transfert cet été.

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Mais l’international espoir français n’aurait qu’un seul rêve pour la suite de sa jeune carrière : évoluer sous les ordres de Luis Enrique au Paris SG. Pour autant, cette bataille s’annonce rude pour les Rouge et Bleu, qui viennent de faire leur entrée dans ce dossier.

Surtout que la direction de Bournemouth réclamerait pas moins de 100 millions d’euros pour laisser partir Junior Kroupi. « Conscients qu’il s’agit là d’un des futurs grands joueurs de la planète football, les clubs européens ne veulent pas laisser passer leur chance », conclut Foot Mercato.

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