Mercato ASSE : KSV prépare un joli deal chez le LOSC

‎L’ASSE n’a pas encore terminé de digérer sa déception sportive que les grandes manœuvres sur le mercato ont déjà commencé en coulisses. Alors que Kilmer Sports Ventures prépare une profonde restructuration de l’effectif, une piste menant au LOSC reprend de l’épaisseur avec un profil qui coche plusieurs cases du futur projet stéphanois.

‎Mercato ASSE : Un chantier ambitieux pour relancer la machine verte

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‎À Saint-Étienne, l’été s’annonce particulièrement animé. Après un exercice qui a laissé un goût amer aux supporters, les dirigeants savent qu’ils ne pourront pas simplement corriger quelques détails. C’est une véritable refonte qui se profile pour permettre au club de retrouver une dynamique conforme à son histoire et à ses ambitions.

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‎Plusieurs joueurs importants pourraient en effet quitter le Forez dans les prochaines semaines. Cette situation oblige les décideurs stéphanois à anticiper et à identifier des profils capables d’apporter une plus-value immédiate tout en s’inscrivant dans une stratégie de développement durable. Dans cette optique, les cellules de recrutement multiplient les observations depuis plusieurs mois.

‎Ugo Raghouber, un profil qui séduit Saint-Etienne

‎Parmi les noms étudiés avec attention figure celui d’Ugo Raghouber. Le milieu de terrain de 22 ans n’est pas un inconnu pour les observateurs stéphanois. Son nom circulait déjà lors du dernier marché hivernal avant qu’il ne poursuive son parcours du côté de l’Espagne. ‎Son passage à Levante a renforcé sa crédibilité.

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Dans un championnat réputé pour son exigence technique, le jeune joueur a accumulé de l’expérience et démontré sa capacité à évoluer dans des contextes compétitifs. Son profil attire particulièrement grâce à sa faculté à récupérer les ballons, à imposer de l’intensité dans les duels et à initier rapidement les transitions offensives.

‎Le LOSC face à un choix stratégique

‎Sous contrat jusqu’en 2027 avec Lille, Raghouber arrive à un moment important de sa progression. La concurrence au sein de l’effectif nordiste pourrait compliquer son accès à un temps de jeu régulier, ce qui ouvre la porte à différentes options pour son avenir. ‎Pour le LOSC, une vente pourrait représenter une occasion de valoriser un joueur formé au club.

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De son côté, l’AS Saint-Etienne voit dans ce dossier une opportunité intéressante de renforcer son milieu sans engager des dépenses excessives. Toutefois, la concurrence s’annonce réelle. Plusieurs formations françaises, belges et néerlandaises suivent également l’évolution du dossier.

‎La vision de Kilmer derrière ce dossier

‎Ce dossier illustre surtout la méthode mise en place par Kilmer Sports Ventures. L’objectif n’est pas seulement de recruter des noms, mais de bâtir un effectif cohérent avec les exigences d’une remontée rapide vers le plus haut niveau. ‎Dans cette logique, le profil de Raghouber apparaît particulièrement pertinent.

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Jeune, expérimenté malgré son âge et doté d’une marge de progression importante, il correspond au type de joueur recherché par les décideurs stéphanois. Si les négociations avancent favorablement, l’ASSE pourrait bien réaliser l’une des opérations les plus intelligentes de son mercato estival.