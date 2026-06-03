Mercato OM : Greenwood utilisé comme objet de campagne

‎Mason Greenwood ne devrait pas poursuivre l’aventure à l’OM. Courtisé par Fenerbahçe, l’attaquant anglais se retrouve au centre d’une opération qui pourrait rapporter jusqu’à 50 millions d’euros à l’Olympique de Marseille lors de ce mercato estival.

‎Mercato OM : Fenerbahçe prépare son offensive pour Greenwood

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‎Depuis plusieurs semaines, le nom de Mason Greenwood alimente les discussions bien au-delà de la Canebière. Cette fois, l’intérêt venu de Turquie prend une dimension nouvelle. Selon les informations du journaliste turc Yağız Sabuncuoğlu, Hakan Safi, candidat à la présidence de Fenerbahçe, aurait déjà entrepris des démarches concrètes auprès du joueur anglais.

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‎Des échanges en visioconférence auraient même eu lieu entre les différentes parties. L’objectif du dirigeant turc serait de sécuriser l’accord du joueur avant l’élection présidentielle du club. Une stratégie rarement utilisée à cette échelle, qui témoigne de l’importance accordée à Greenwood dans le projet sportif envisagé.

‎Pourquoi l’OM pourrait écouter les offres

‎Sur le terrain, Greenwood a démontré qu’il pouvait être l’un des leaders offensifs de Marseille. Son influence dans le jeu et sa capacité à faire basculer une rencontre en ont fait un élément majeur de l’effectif olympien. ‎Mais le football moderne ne se résume pas aux performances sportives.

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Dans un marché où les équilibres financiers sont devenus déterminants, une offre avoisinant les 50 millions d’euros représenterait une opportunité difficile à ignorer. Cette somme permettrait à la direction marseillaise de réinvestir sur plusieurs postes tout en améliorant sa marge de manœuvre budgétaire.

‎Un transfert qui pourrait redessiner le projet marseillais

‎L’intérêt de Fenerbahçe ne doit pas être perçu comme une simple rumeur estivale. Derrière ce dossier se dessine une réflexion plus large sur l’avenir de l’effectif olympien. Vendre Greenwood reviendrait à se séparer d’un joueur capable de faire la différence à lui seul, mais aussi à récupérer une ressource financière considérable.

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‎L’expérience montre d’ailleurs que les clubs confrontés à des contraintes économiques privilégient souvent la valorisation de leurs actifs les plus recherchés. Dans ce contexte, Greenwood apparaît comme l’un des joueurs les plus susceptibles de générer une forte plus-value. Si Fenerbahçe poursuit son offensive après ses élections internes, le feuilleton pourrait rapidement entrer dans une phase décisive.