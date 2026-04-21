FC Nantes : Double coup dur confirmé avant le PSG

Le FC Nantes perd son coach, Vahid Halilhodzic et un défenseur avant le choc contre le PSG en Ligue 1. Ces deux mauvaises nouvelles vont provoquer la descente des Canaris en Ligue 2.

FC Nantes : Une bonne et deux mauvaises nouvelles avant le PSG

Le FC Nantes attend la décision de la commission de discipline de la LFP. Dehmaine Tabibou, expulsé dimanche dernier lors du choc FCN-Stade Brestois, devrait finalement fouler la pelouse contre Paris. L’arbitre de la rencontre, M. Paradis, a fait preuve d’une honnêteté remarquable. Après avoir analysé les images, l’officiel a admis son erreur dans son rapport.

Le contrôle du Brestois était trop long et le gardien Anthony Lopes allait s’emparer du ballon. Tabibou n’a donc pas annihilé d’occasion de but. La commission de discipline devrait annuler son carton rouge, rendant le milieu offensif disponible pour le choc face au PSG.

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Quant à Vahid Halilhodzic, il reste sous la menace d’une lourde sanction. Expulsé à la 69e minute après son coup de gueule, le technicien bosnien se défendra par visioconférence devant la commission. Malgré ses dénégations (il affirme n’avoir ni menacé ni insulté personne) la sanction doit tomber. Il est fort probable que le coach termine la saison loin de son banc.

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Et ce n’est pas la seule mauvaise nouvelle. Tylel Tati ne rejouera plus cette saison. Alors qu’il revenait de suspension, le jeune espoir s’est sérieusement blessé à la cuisse lors d’un match du challenge Espoirs. L’Équipe révèle qu’il a une lésion grave qui l’écarte des terrains pour les cinq dernières journées. Le roc français et Vahid Halilhodzic ne seront donc pas disponibles pour le choc face au Paris SG.