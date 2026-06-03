Mercato : Le Stade Rennais essuie un énorme revers  

Le Stade Rennais abandonne une cible prioritaire. Le club breton refuse de répondre aux exigences financières des dirigeants du joueur.

Mercato : Brighton fonce sur Yohanna, le Stade Rennais jette l’éponge !

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Brighton s’apprête à faire sauter la banque pour Zadok Yohanna. Face aux montants réclamés, le Stade Rennais bat en retraite. Le RB Leipzig abandonne aussi la piste. Le club anglais, lui, accélère pour boucler ce transfert.

23 millions d’euros. C’est la somme folle que prépare Brighton pour convaincre l’AIK Solna. Selon Sky Sport Allemagne, un accord verbal existe déjà entre Brighton et le jeune ailier de 18 ans. Les discussions progressent avec le club suédois. Si l’opération se concrétise à ce tarif, ce deal brisera le record historique des ventes du championnat de Suède.

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Arrivé l’été dernier de l’académie nigériane Ikon Allah FA, le crack n’a joué que 18 rencontres professionnelles en Scandinavie. Cela a suffi. Sa vitesse impressionne, son explosivité sur l’aile, et son pied gauche affole les compteurs. Ses statistiques cette saison ? Cinq buts marqués et quatre passes décisives délivrées. De quoi alerter l’Europe entière.

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Mais le prix fixé calme les ardeurs de presque tout le monde. Sauf de Brighton. Intéressé depuis des semaines, le Stade Rennais refuse de surpayer un joueur si peu expérimenté. Rennes se retire sagement. Le RB Leipzig lâche aussi l’affaire. Les Allemands, un temps positionnés, s’écartent également devant les exigences suédoises. Le tarif est jugé élevé. L’AIK Solna réclame entre 20 et 25 millions d’euros pour libérer son prodige.