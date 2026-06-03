PSG-Arsenal : Un scandale éclate après la finale de LDC

‎PSG et Arsenal se retrouvent malgré eux au cœur d’une nouvelle controverse quelques jours après la finale de Ligue des champions. Non pas en raison du résultat, mais à cause du choix de l’arbitre effectué par l’UEFA, une décision qui suscite aujourd’hui de vives critiques dans le monde du football.

‎ PSG-Arsenal : Un choix de l’UEFA qui ne passe pas

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‎Avant même le coup d’envoi, la nomination de Daniel Siebert avait déjà attiré l’attention de plusieurs observateurs. L’arbitre allemand connaissait parfaitement Arsenal pour avoir dirigé plusieurs rencontres importantes des Gunners lors de leur parcours européen cette saison.

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‎Pour Gilles Veissière, ancien arbitre de Ligue 1, cette situation n’aurait jamais dû se produire. Selon lui, l’UEFA a placé l’officiel dans une position délicate en lui confiant une nouvelle fois un match impliquant le club londonien à un stade aussi avancé de la compétition.

‎L’UEFA directement pointée du doigt

‎Invité à commenter cette désignation, Gilles Veissière n’a pas mâché ses mots au micro de RMC Sport. « C’est une erreur de désignation de mettre cet arbitre-là parce qu’il les avait déjà arbitrés en demi-finale. C’est hérétique de faire demi-finale et finale quand on a autant de qualité. C’est l’UEFA qui fait cette erreur ». ‎

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L’ancien arbitre est même allé plus loin dans son analyse : « Le gars en a marre, c’est négatif. Il est dans une finale, il voit bien qu’elle est vilaine. Ils l’ont mis en difficulté. Il les avait déjà arbitrés dans des conditions difficiles contre l’Atlético. Ils lui ont remis une dose, je n’aurais pas aimé être à sa place. »

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‎Au-delà de la performance de Daniel Siebert, cette polémique met surtout en lumière les critères de désignation des arbitres lors des plus grands rendez-vous européens. Une critique qui pourrait pousser l’UEFA à revoir certaines pratiques afin d’éviter qu’une finale de Ligue des champions ne soit éclipsée par des débats d’arbitrage.