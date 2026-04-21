Vente OL : De gros investisseurs aux portes du club de Lyon

De potentiels repreneurs de l’OL commencent à dévoiler leur intérêt, depuis la mise en vente du club. Plusieurs fonds d’investissement se sont manifestés. Ce mardi, l’intérêt du patron de la Juventus est révélé.

Mercato : Plusieurs fonds et investisseurs se bousculent pour l’OL

Il y a une semaine, l’administrateur désigné par la justice britannique, le Cabinet Cork Gully, a lancé la mise en vente des actifs de John Textor à l’OL, mais aussi les autres clubs d’Eagle Football Group : Botafogo et RWDM Brussels, dans un communiqué de presse. Ares Capital, le bailleur de fonds du groupe américain ou encore Michele Kang, la prioritaire de OL Lyonnes et PDG d’EFG, sont parmi les potentiels repreneurs.

En marge de ces intérêts internes, de nombreux fonds d’investissement ou investisseurs s’intéressent aussi à la vente de l’Olympique Lyonnais. Alexander Knaster, Gerry Cardinale, Iconic Sports, Apollo Global Management, Edward Eisle ou encore le cheikh Moe Al Thani sont cités.

Le patron de la Juventus intéressé par l’Olympique Lyonnais !

Désormais, c’est le patron de Ferrari, également propriétaire de la Juventus, qui lorgne le club rhodanien. Selon les informations de Tuttosport, John Elkann est intéressé par la reprise en main de l’OL. L’homme d’affaires de 50 ans est l’héritier désigné de la grande famille Agnelli.

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Si son intérêt pour Lyon se concrétise par un rachat, le club lyonnais devrait sortir rapidement de la crise financière dans laquelle il a été plongé par John Textor. Mais pour l’instant, il s’agit de rumeurs ou de simples intérêts.