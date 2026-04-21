Ligue 1 : Le PSG annonce une absence surprise contre Nantes

Battu par l’OL, le PSG veut absolument réagir contre le FC Nantes pour maintenir son écart avec le RC Lens dans la course pour le titre en Ligue 1. Mais Luis Enrique devra faire sans Vitinha et un autre cadre.

Après Vitinha, le PSG annonce une mauvaise nouvelle pour Nuno Mendes

Ce mercredi soir, le PSG accueille le FC Nantes pour son match en retard de la 26e journée de Ligue 1. Luis Enrique devra se passer de deux cadres pour ce match. Le Paris Saint-Germain a publié ce mardi matin son traditionnel communiqué médical d’avant-match.

Comme indiqué la veille, Vitinha, remplacé prématurément face à l’Olympique Lyonnais dimanche (1-2), est forfait pour la réception des Canaris, ce mercredi soir, au Parc des Princes. Nuno Mendes, victime d’une gêne musculaire contre Liverpool, lors du quart de finale retour de l’UEFA Champions League, et absent contre Lyon, est toujours en phase de reprise.

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Officiellement, l’international portugais touché à Liverpool « poursuit son travail de reprise », mais les journalistes présents au Campus PSG ce mardi ont toutefois pu constater qu’il était de retour à l’entraînement avec le groupe professionnel, ce qui signifie qu’il sera très prochainement sur les terrains, probablement samedi à Angers.

« Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine. Nuno Mendes poursuit son travail de reprise. Quentin Ndjantou continue son protocole de soins », écrit le PSG dans son point médical.

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Quant à Vitinha, à une semaine du choc face au Bayern Munich en demi-finales de la Ligue des Champions, un grand doute entoure sa présence sur la pelouse du Parc des Princes pour la première manche.