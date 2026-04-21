INFO Mercato : Le PSG indique le tarif pour Ibrahim Mbaye !

Disparu des radars depuis son retour victorieux de la dernière CAN au Maroc, Ibrahim Mbaye pourrait quitter les rangs du PSG, qui ne compte pas brader son ailier de 18 ans, lors du prochain mercato estival.

Mercato PSG : Ibrahim Mbaye n’est plus dans les plans de Luis Enrique

À deux ans de la fin de son contrat au PSG, Ibrahim Mbaye vit une année 2026 très compliquée qui laisse présager un possible départ cet été, selon Fabrizio Romano. Le journaliste italien rapporte que l’ailier du Paris Saint-Germain pourrait être l’un des noms à suivre sur le marché des transferts en raison de sa situation depuis son retour de la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

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Malgré une campagne impressionnante au Maroc, le jeune international sénégalais est progressivement tombé dans l’oubli, n’ayant pas joué la moindre minute lors des quatre derniers matchs des Rouge et Bleu, y compris la récente défaite à domicile contre l’Olympique Lyonnais, pour laquelle il n’a même pas été convoqué par Luis Enrique.

Le Titi n’a été titulaire que neuf fois en 19 matchs de Ligue 1 cette saison, et a été largement écarté des plans de Luis Enrique en Ligue des Champions. Ibrahim Mbaye est sous contrat jusqu’en 2028 et s’apprête à vivre un été décisif en raison de l’incertitude autour de son rôle au PSG.

Le Paris SG attend entre 20 et 30M€ pour Ibrahim Mbaye

Depuis le début de la nouvelle année, Ibrahim Mbaye n’a disputé que six petits matchs sur 17 avec le PSG. Sur les trois dernières sorties du club de la capitale, il n’a pas eu droit à la moindre minute, et son absence dans le groupe pour la réception de l’OL dimanche soir risque de créer un point de non-retour.

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Comme l’indique Fabrizio Romano, la situation du jeune attaquant est à surveiller cet été, avec Manchester City et Aston Villa intéressés par son profil. Une gestion que le titi parisien ni son entourage ne comprend, d’autant plus qu’avec le Sénégal il est très performant.

Son profil, combinant vitesse et technique, séduit notamment Liverpool, qui a obtenu un score favorable grâce à l’outil de data SciSports, d’après le spécialiste mercato. À en croire PSG Inside Actus, Mbaye n’a pas convaincu Luis Enrique. Un départ semble donc bien possible cet été, alors que la Premier League pousse pour le recruter.

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Aston Villa, West Ham, Brighton, Newcastle et Millwall, en cas de montée, seraient intéressés par le natif de Trappes. La même source ajoute que le Paris Saint-Germain demanderait entre 20 et 30 millions d’euros en cas de transfert cet été.